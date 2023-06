Dvanajst novih avtomobilov za Pomoč družini na domu

7.6.2023 | 11:00

Foto: Artera - grafično oblikovanje Jernej Kavšek

Trebnje - Pred Domom starejših občanov Trebnje je pred kratkim potekal prevzem dvanajstih novih avtomobilov, ki jih bodo uporabljale izvajalke storitve pomoči na domu v občinah Trebnje, Mirna, Mokronog – Trebelno in Šentrupert. Z avtomobili znamke Dacia Sandero bo izvajalkam omogočeno varnejše delo na terenu, s tem pa tudi večja kakovost storitve za uporabnike storitve pomoči na domu, so prepričani v omenjenih občinah.

Predaje avtomobilov so se udeležili predstavniki vseh štirih občin, v katerih DSO Trebnje izvaja storitev pomoč na domu: županja Občine Trebnje Mateja Povhe, župan Občine Mirna Dušan Skerbiš skupaj s predstavnico za družbene dejavnosti Valerijo Jarm, župan občine Mokronog – Trebelno Franc Glušič in podžupanja občine Šentrupert Nataša Hribar. Prisotna je bila tudi predsednica Sveta zavoda DSO Trebnje Majda Gazvoda, vodja pomoči na domu v DSO Trebnje Mateja Kozlevčar, skrbnik avtomobilov DSO Trebnje Peter Marn, vse socialne oskrbovalke, ki storitev pomoč na domu izvajajo neposredno na terenu, in direktorica DSO Trebnje Petra Kušar Stojakovič, ki je socialnim oskrbovalkam slovesno predala ključe novih avtomobilov in jim zaželela srečno in varno vožnjo.

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena pretežno starejšim osebam (nad 65 let), ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati sami, niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi svojci. S pomočjo na domu se nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu ter se tako posamezniku omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju. Povprečno mesečno je na območju vseh štirih občin vključenih 130 uporabnikov, katerim socialno oskrbo zagotavlja 13 socialnih oskrbovalk. Storitev je organizirana vse dni v tednu, vključno z nedeljami in prazniki, sporočajo iz Trebnjega.

Dodajajo, da imajo občine Trebnje, Mirna, Mokronog – Trebelno in Šentrupert do javne službe pomoči na domu velik posluh in razumejo pomembnost in namen storitve. Storitev so sicer dolžne zagotavljati in tudi sofinancirati v višini najmanj 50 %, vendar imajo vse štiri naštete občine odstotek financiranja višji, s tem pa zagotavljajo prijazno in dostopno ceno za uporabnika. Občine pokrivajo tudi strošek najema vseh avtomobilov, ki se uporabljajo za namen izvajanja storitve.

Kot že omenjeno, je od sedaj na terenu prisotnih 12 avtomobilov Dacia Sandero, na katerih je zapisana tudi telefonska številka, na kateri o sami storitvi in možnosti vključitve vanjo vsi zainteresirani dobijo tudi več informacij.

M. K.