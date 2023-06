V Novem mestu štirje poletni mestni festivali

7.6.2023 | 14:20

Jedrt Jež Furlan in Vesna Kelbl Canavan

Igor Ilić in Anja Pavlin (Produkcijska hiša Inja music)

Novo mesto - Založba Goga in njena knjigarna v Novem mestu bosta na mestnem Glavnem trgu poleti pripravili tri utečene festivale. Junijski festival poulične umetnosti Rudi Potepuški, julija in avgusta Novomeške poletne večere 2023 ter konec avgusta festival kratkih zgodb Novo mesto Short. Sodelovali bosta še pri pripravi dveh koncertov 3. Novomeškega poletja. (podrobnosti spodaj v tekstovnih priponkah)



Rudi Potepuški, festival ulične umetnosti 2023, bo potekal med 26. in 29. junijem, med 6. julijem in 26. avgustom bodo pripravili Novomeške poletne večere 2023, med 29. avgustom in 2. septembrom pa še festival kratkih zgodb Novo mesto Short.

Goga letos sodeluje tudi pri pripravi dveh koncertov tretjega glasbenega festivala Novomeško poletje 2023 zavoda Produkcijska hiša Inja music, ki bo na treh prizoriščih mestnega jedra na prostem s sedmimi koncerti potekal med 7. julijem in 26. avgustom.

Festivalski niz bodo sicer začeli s tradicionalnim festivalom Rudi Potepuški, ki ga namenjajo vsem generacijam, je sodelavka založbe Goga in programska vodja festivala kratkih zgodb Jedrt Jež Furlan povedala na današnji novinarski konferenci.

Teden kasneje bodo sledili tradicionalni Novomeški poletni večeri z literarnimi večeri, predstavami, koncerti in drugimi prireditvami, je nadaljevala programska vodja Novomeških poletnih večerov Vesna Kelbl Canavan.

Na odru pred Gogino knjigarno bodo po njenih besedah nastopili znani komiki, vrhunski mojstri pisane besede, odlični glasbeniki in umetniki, ki bodo poskrbeli za "nepozabno in čarobno poletje".

Avgusta se v Novem mestu nato obeta še tradicionalni petdnevni festival pripovedovanja kratkih zgodb Novo mesto Short 2023, katerega nominiranci so Ajda Bračič za zbirko Leteči ljudje (LUD Literatura), Miklavž Komelj za zbirko Prva kresnica (Litera), Mojca Kumerdej za zbirko Gluha soba (Goga) in Vesna Lemaić za zbirko Trznil je, odprla je oko (Cankarjeva založba).

Med festivalom, ki ga letos pripravljajo s sodelovanjem različnih literarnih in založniških društev ter združenj, bodo pripravili po dva literarna in pripovedovalska večera ter okroglo mizo ob izidu antologije slovenske kratke proze Brez milosti.

Pogovarjali se bodo tudi z omenjenimi nominiranci in za konec festivala pripravili še zajtrk s prejemnikom novomeške letne nagrade za najboljšo zbirko kratkih zgodb. To so sicer letos preimenovali v nagrado Maruše Krese.

STA; M. K.

Foto: Rasto Božič/STA

Zvočni zapisi Sodelavka založbe Goga Jedrt Jež Furlan o novomeških poletnih festivalih Sodelavka založbe Goga Jedrt Jež Furlan o novomeških poletnih festivalih