Nova doba cvička: Ob 11.23 odprli novo poglavje zgodbe o cvičku

7.6.2023 | 19:30

Domen Gregorič, vodja prenove strategije in identitete cvička

Krško - Da so največja cvičkova klet na svetu, se radi pohvalijo v Kleti Krško. Ta naziv prinaša tudi obveznosti in odgovornost. Tudi tega se na koncu Roštoharjeve ulice v Krškem dobro zavedajo in danes ob 11.23 so odprli novo poglavje zgodbe o cvičku. Današnjo novinarsko konferenco so naslovili z Nova doba cvička, na njej pa so glavni enolog Kleti Krško in direktor Kmetijske zadruge Krško Jure Grubar, Domen Gregorič, vodja prenove strategije in identitete cvička, in Grega Repovž,

sommelier in vodja Gostilne Repovž, novosti v svoji cvičkovi zgodbi tudi predstavili v obliki steklenic cvička original in premium.

Glavni enolog Kleti Krško in direktor Kmetijske zadruge Krško Jure Grubar

Njihova zgodba se dobro dopolnjuje z že predstavljenim projektom Tehnološka posodobitev pridelave grozdja in vina za cviček PTP, ki so ga izpeljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. »Cviček je lahko, pitno in osvežilno vino z nizko vsebnostjo alkohola in sladkorja, kar pomeni tudi nizko kalorično vrednost. Klet Krško je najstarejši proizvajalec cvička in prva klet, ki ga je začela stekleničiti. Združujemo 200 vinogradniških družin, ki za nas pridelujejo grozdje in nas tako oskrbujejo s surovino za izdelavo cvička,« je uvodoma poudaril Jure Grubar in opozoril na tradicijo cvička kot vina, ki je zgradilo regijo Dolenjska.

»Nekdaj obilnejši pridelki se danes reducirajo, zmanjšujejo, kar dodatno prispeva k temu, kakšen je cviček danes. Obdelava vinogradov in dosledna predelava ter nega bistveno pripomorejo k boljši kakovosti. Z vsemi temi prijemi se je spremenil tudi stil, ki ga prilagajamo sodobnemu pivcu in tudi spreminjajoči se naravi, podnebju,« je o tem, zakaj je cviček danes nekoliko drugačen, kot smo ga bili vajeni v preteklosti, povedal Grubar in dodal, da bodo pridelovalci cvička v prihodnje več pozornosti posvetiti tudi pravilniku o cvičku PTP. »Nekoč prenizke stopnje alkohola in ekstraktov ter neharmonične surove kisline so večinoma pozabljene. To je evolucija cvička v zadnjih letih, ki je povsem na mestu. S tem, da je cviček premišljeno tehnološko pridelan, povečujemo tudi krog njegovih pivcev in širjenje trga, kar nam omogoča tako preživetje kot tudi investicije in tehnološko nadgradnjo,« je nadaljeval Grubar in cvičku napovedal svetlo prihodnost.

Grega Repovž, sommelier in vodja Gostilne Repovž

Domen Gregorič, vodja prenove strategije in identitete cvička, je opozoril na predsodke in stereotipe povezane s cvičkom, ki jih je treba, če mu želimo zagotoviti ugled in primeren položaj tako na trgu kot tudi v kulinariki, preseči. Z besedami osvežilno, sodobno in edinstveno je opredelil izhodiščne lastnosti cvička, ki z njimi lahko uspešno konkurira na trgu. Temu so prilagodili tudi strategijo promocije in celostno podobo. Grega Repovž, sommelier in vodja Gostilne Repovž, pa je potrdil, da cviček sodi v skupino vin, ki jih narekujejo sodobni trendi in da vsekakor sodi v zgodbo, ki jo z izborom pijač in jedi pišejo v sodobni kulinariki.

Prve steklenice cvička original in premium zdaj čakata še kakšna dva tedna, da se vino v njih primerno uleže in pripravljene bodo, da jih pošljejo na trg.

I. Vidmar

Galerija