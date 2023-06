V petek slovesno odprtje novega mostu v Irči vasi

8.6.2023 | 12:15

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto v petek, 9. junija, ob 17.30 vabi na slovesno odprtje mostu v Irči vasi, ki ga bosta pospremila glasbeno obarvani program in večerno druženje. V uvodnem delu bodo nastopili harmonikarski orkester Glasbene šole Marjana Kozine, Bort Ross in Lamai ter otroška pevska zbora OŠ Bršljin in OŠ Drska, kot slavnostni govornik pa bo nastopil uveljavljeni arhitekt in snovalec mostu Marjan Pipenbaher. V družabnem delu programa bodo od 19. ure dalje obiskovalce z glasbo zabavali Plateau, Bort Ross, Tretji kanu, Špela Cesar, Jernej Zoran in Talia, Tina in Krt.

120-metrski most z minimalnim posegom v naravo povezuje bregova reke Krke oziroma dva pomembna mestna predela – na enem bregu eno največjih stanovanjskih sosesk na Drski, na drugi strani pa razvijajoče se bršljinsko zaledje s Češčo vasjo in Podbreznikom, kjer stoji tudi Olimpijski center Novo mesto, ob tem sporočajo z rotovža. Most se ob normalnem vodostaju dviguje približno 11 metrov nad gladino reke Krke in jo premosti v enem zamahu z uporabo tehnologije prednapete armirano-betonske konstrukcije, sestavljene iz 46 elementov, njegova arhitekturna zasnova pa je zato edinstvena v radiju 500 kilometrov.

Gradnja mostu je potekala od avgusta 2021, investicijo v vrednosti skoraj 2,8 milijona evrov pa sta v višini 876 tisoč evrov sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, medtem ko je preostanek sredstev zagotovila Mestna občina Novo mesto.

