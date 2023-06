Učitelj leta bo učiteljica - začenja se finale

8.6.2023 | 09:00

Naziva učitelj leta se je lani razveselila Jasna Kvenderc (v sredini) s Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto, predlani, ko smo izbor pripravili prvič, pa je zmagala Saša Kralj, prav tako s ŠC Novo mesto. Kdo bo slavil letos?

Novo mesto - Med predlogi za akcijo Učitelj leta so največ glasov letos dobile učiteljice s petih osnovnih šol – Začenja se drugi krog glasovanja, ki bo trajal do 15. junija.

Junij je za učence, starše in učitelje nadvse zahteven mesec. Eden najtežjih, saj ne manjka zaključevanj ocen, drugih obveznosti in usklajevanj pred odhodom na počitnice. Ker resnično želimo poudariti pomen učiteljev in se zavedamo, da dobrih pedagogov v naši regiji ne manjka, smo na Dolenjskem listu tudi tretje leto pripravili akcijo Učitelj leta.

V prvem delu glasovanja smo zbirali vaše predloge. Dobili smo jih skoraj tisoč in očitno je, da imamo na našem območju veliko dobrih učiteljev in učiteljic, saj se jih je za uvrstitev med pet finalistov potegovalo res veliko. A na koncu je bilo treba potegniti črto in nad njo so se znašle (po abecednem vrstnem redu): Alenka Bogovič Peklar (OŠ Sava Kladnika Sevnica), Irena Dular (OŠ Mirna), Mateja Kastelic (OŠ Brusnice), Ana Netahly (OŠ Leskovec pri Krškem, podružnica Veliki Podlog) in Irena Šega (OŠ Drska Novo mesto).

In kaj so povedale naše finalistke?

ALENKA BOGOVIČ PEKLAR, OŠ Sava Kladnika Sevnica – razredničarka 3. c, učiteljica razrednega pouka:

»Nisem vedela, da poteka akcija Učitelj leta, tako da me je ravnatelj presenetil, ko je ves resen prišel v razred. Mislila sem, da sem naredila kaj narobe. Potem pa je povedal veselo novico. Ne vem, zakaj ljudje, čeprav delamo z dobrimi nameni, tako velikokrat pomislimo na kaj slabega. Vsekakor pa to, da sem se uvrstila med finaliste akcije, toplo poboža dušo učitelja, ki je pred koncem šolskega leta že precej načeta. Včasih se človek sprašuje, ali sploh še gre v pravi smeri. In potem pride takšna novica, ki je potrditev, da si na pravi poti.

Od drugega dela akcije ne pričakujem ničesar, tudi te uvrstitve v finale nisem pričakovala. Topel stisk roke in zahvala staršev ob koncu leta pa pomenita ogromno. Lastni otroci te marsičesa naučijo in s tem, ko biješ podobne bitke kot starši tvojih učencev, postaneš bolj razumevajoč, lažje začutiš stiske staršev, ker tudi sam doživljaš podobno. Ni pa se treba bati, da bi postala prevzetna na račun glasovanja, saj nisem tekmovalen človek. Delam to, kar mislim, da je prav, ne glede na to, ali bodo všečki oziroma glasovi ali ne.«

IRENA DULAR, OŠ Mirna – učiteljica angleščine in geografije (6.–9. razred):

»Ob novici, da sem v finalu vaše akcije, sem zelo presenečena, saj nikoli nisem pomislila, da bi se ravno jaz znašla na takšnem seznamu, poleg tega pa mi nihče v preteklih dneh ni omenil tega glasovanja. Najlepša hvala vsem, ki ste glasovali zame! Res ste me presenetili. To, da so se nekateri ob tej akciji spomnili name, si vzeli čas in na glasovnico zapisali moje ime, je zame velika potrditev mojega dela in ‘zmaga’, obenem pa še večja odgovornost za naprej. Nekoč sem slišala naslednjo misel, ki me vodi pri mojem delu: ‘Najstniki so ljudje, do katerih se obnašamo, kot da bi bili majhni otroci, od njih pa pričakujemo, da se bodo vedli, kot da so že pravi odrasli.’

Mladim je treba najprej postaviti jasne meje in pravila, dati jim moramo čim več znanja in nagrajevati njihov individualni napredek, predvsem pa jih moramo imeti radi. Učenci se morajo počutiti sprejete in vredne. Radi se pogovarjajo o najrazličnejših tematikah, tudi o duševnem zdravju, nasilju, nevarnostih spleta, odvisnostih, medsebojnih odnosih, strahovih, in ob tem so lahko učiteljem pogosto enakovredni sogovorniki. Kadar jih spet srečam čez nekaj let na ulici ali pa pridejo v šolo na obisk in mi nasmejani povedo, da jim gre dobro, si rečem, lepo je biti učitelj.«

MATEJA KASTELIC, OŠ Brusnice – učiteljica razrednega pouka:

»Z akcijo vašega časopisa sem bila seznanjena, ko ste mi povedali, da sem med petimi, ki smo prejeli največ glasov oziroma predlogov, bila sem vesela in hkrati presenečena. Verjamem, da je vsak učitelj, ki opravlja svoje poslanstvo v vzgoji in izobraževanju, primeren kandidat. Ko pomislim na drugi krog in na to, da na koncu zmaga eden, pa moram poudariti: učitelji vsakodnevno prejemamo male zmage, kadar pri svojih učencih vidimo sijoče oči sreče, kadar jih vedoželjne vodimo skozi učni proces in se z njimi veselimo njihovih uspehov, jim pomagamo ob dnevnih padcih in sodelujemo pri njihovem razvoju na številnih področjih. ‘Zmaga’ v vaši akciji je zmaga za vse učitelje, ki poslušajo svoje srce, radi zjutraj prestopijo prag šole in se spoprijemajo z vsakodnevnimi izzivi, ki nam jih pošilja današnji čas.

Sicer sem od nekdaj govorila, da bom učiteljica. Rada sem z otroki. Pogosto se učitelji ujamemo v ‘filmih’, ko dosledno izpolnjujemo zastavljene učne cilje in v hitrem tempu pozabimo na svojo pomembno vlogo, ki jo imamo do vsakega učenca. Vsak dan se trudim, da se pri načrtovanju pouka zavedam, kako pomembna je šola za učenca, ne le na izobraževalnem in učnem področju, temveč tudi pri osebnostnem razvoju. Z letošnjim šolskim letom je prvošolček postal tudi moj sin, tako da zdaj še toliko bolj tudi skozi te oči gledam na vsakega otroka. Pomembno se mi zdi, da ima vsak otrok, učenec možnost lastnega napredka. Zagotovo ima vsak svoj dar, mi učitelji pa imamo to moč, da njegov dar razvijamo in da ga spodbujamo na njegovi poti.«

ANA NETAHLY, OŠ Leskovec pri Krškem, podružnica Veliki Podlog – učiteljica v 1. in 2. razredu:

»Za akcijo Učitelj leta nisem vedela, zanjo so mi zadnji večer, ko je še potekal prvi krog glasovanja, povedali najbližji, ker so na radiu slišali prispevek o akciji. Da bom prejela toliko glasov in se uvrstila v finale, prav tako nisem pričakovala. Tudi v preteklosti me še niso nikdar nominirali za kakšno stvar ali predlagali v kakšni akciji, tako da niti zmage ne pričakujem. Pričakujem pa sodelovanje. Mislim, da je to naše poslanstvo biti učitelj, da sodelujemo.

Pomembno pa se mi zdi tudi, da pri svojem delu izhajam iz otroka – da sem dosledna, enakopravna, da spoštujem tudi želje otrok in jim znam prisluhniti, kar je za učitelja zelo pomembno in dobrodošlo. Otrokom želim biti vzor. Otroci namreč vse kopirajo, starše in učitelje, predvsem pa imajo radi, da držiš besedo, da tisto, kar rečeš, tudi izpolniš. Da sem se uvrstila v finale letošnje akcije Učitelj leta, je pa vsekakor samo še potrditev dobrega dela.«

IRENA ŠEGA, OŠ Drska Novo mesto – učiteljica slovenščine in nemščine (4.–9.razred):

»Nad uvrstitvijo v finale akcije Učitelj leta sem resnično presenečena. O poteku akcije sem nekje na spletnih straneh sicer nekaj prebrala, tako da sem bila bežno seznanjena s tem, da poteka. Priznam pa, da sem presenečena, obenem pa tudi vesela, da kdo opazi, predvsem pa, da ceni in spoštuje naše delo. Nikakor pa ne razmišljam o končni zmagi. Lahko rečem, da z veseljem opravljam svoje delo, in to je tisto, kar me na poklicni poti izpolnjuje. Prepričana sem, da bi se med peterico ta hip lahko znašlo še mnogo mojih kolegic in kolegov, ki si enako kot me zaslužijo vse pohvale za svoje delo in naziv učitelj leta.

Sama sem sicer učiteljica z dolgoletnim stažem. Kmalu bo minilo 40 let od prvih začetkov dela v razredu. Kljub vsem zaprekam in težavam imam rada svoje delo. Poučujem slovenščino in nemščino kot izbirni predmet. Oba predmeta rada poučujem. Slovenščina mi je ljuba, ker uživam ob pogovorih z učenci o literarnih delih naših slovenskih avtorjev; nemščina pa mi je najljubša takrat, ko poslušam govorne nastope svojih učencev in sem ob tem ponosna nanje in nase. Vedno pravim, da je uspeh oz. napredek učenca večinoma rezultat sodelovanja med otrokom, starši in učitelji.«

Za finalistke lahko glasujete do 15. junija na spletnih straneh Dolenjskilist.si in Lokalno.si ali z glasovnico, ki jo objavljamo v časopisu. Učiteljico leta pa bomo v Dolenjskem listu razglasili predzadnji dan v tem šolskem letu, 22. junija.

Sabina Gosenca