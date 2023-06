Pokalo po cestah

8.6.2023 | 07:00

Nesreča se je včeraj zgodila tudi na avtocesti malo pred Drnovim, poročajo na FB PKD.

Včeraj ob 12.53 sta pri naselju Dolenje Karteljevo, občina Novo mesto, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, poškodovanega voznika izvlekli iz vozila, pomagali reševalcem pri prenosu do reševalnega vozila in odstranili vozili s ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega odpeljali v SB Novo mesto. Delavec cestnega podjetja je očistil cestišče.

Ob 14.21 sta avtomobila trčila tudi na regionalni cesti Sevnica - Radeče v naselju Vrhovo, občina Radeče. Gasilci PGD Sevnica in PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine, nudili prvo pomoč dvema poškodovanima osebama do prihoda reševalcev ter pomagali pri prenosu do reševalnega vozila. Reševalci NMP so poškodovana prepeljali v SB Celje.

Ob 18.06 pa je na cesti Ratež - Dolenje Mokro Polje, občina Novo mesto, padel motorist. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu RDEČI HRIB.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:45 do 8:45 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA, TP DRGANJA SELA 2, TP REBER;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRŠKE KOŠENICE, izvod 2.KO 2 – KOŠENICE;

- od 9:00 do 9:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REBER 2;

- od 10:45 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUBANC;

- od 11:45 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBINDOL;

- od 12:45 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRINOVEC 1983.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 12:00 na območju TP Stan, nizkonapetostno omrežje – Stan; med 8:15 in 10:15 pa na območju TP Srednje Laknice.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 7.30 in 9.30 uro na območju TP Rore vodovod, med 10.30 in 12.30 uro na območju TP Pionir samski dom in med 12.45 in 15. uro na območju TP Grič Leskovec; na področju nadzorništva Brežice pa med 8.30 in 13. uro na območju TP Brezje Ponikve, nizkonapetostno omrežje – Brezje mlekarna.

M. K.