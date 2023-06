Pereča romska problematika: Nas bodo v Ljubljani kdaj razumeli?

8.6.2023 | 19:40

Romska problematika je v škocjanski občini vse hujša. O njej so na občinski seji razpravljali (na sliki od leve proti desni): svetnik Bogdan Krašna, policista Željko Hvalec in Tamara Bizjak ter Vesna Kukavica iz osnovne šole. (Foto: L. M.)

Romska problematika je ena najhujših težav v občini Škocjan, lotiti se je je treba z vso resnostjo in sistemsko. Z Romi, ki jih v enem od največjih romskih naselij na Dolenjskem na dveh hišnih številkah, 41 in 35, v Dobruški vasi živi že več kot 330, je vse bolj nemogoče sobivati. Vse več je kraj, tatvin, nagajanj, kršenja javnega reda in miru ter kriminala, občani se ne počutijo več varne in imajo počasi vsega dovolj – želijo si le delati in živeti v miru, zahtevajo varnost.

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

L. Markelj