Krvodajalski teden

8.6.2023 | 13:30

Na krvodajalskih akcijah te dni (Foto: OZ RKS Novo mesto)

Novo mesto - Začetek delovnega tedna bi v Območnem združenju RKS Novo mesto lahko poimenovali kar krvodajalski teden, sporočajo iz te humanitarne organizacije. Praznovanje slovenskega dneva krvodajalstva so začeli v ponedeljek, ko je 20 krvodajalk in krvodajalcev sprejel podžupan MO Novo mesto Matija Škof. S predsednico OZ RKS Novo mesto Danico Novak Malnar in vodjo Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Mojco Šimc so čestitali in se zahvalili zbranim za njihova nesebična darovanja krvi. ''Ob pogostitvi in kramljanju je čas kar prehitro tekel,'' so zapisali na RK.

V torek so organizirali terensko krvodajalsko akcijo v OŠ Šentjernej, ki je bila tudi letošnja zadnja v tem kraju. Odziv krvodajalcev je bil dober, saj je prišlo kar 88 krvodajalcev, pa čeprav je bila v maju akcija v bližnjem Škocjanu. Za prvo darovanje krvi se jih je odločilo pet.

V sredo pa je bila terenska akcija v OŠ Žužemberk, odzvalo se jih je 69, trije krvodajalci so prišli prvič. Zdravnica je predstavila pot krvi od darovalca do prejemnika tudi skupini osnovnošolcev, mogoče je med njimi kakšen bodoči krvodajalec, upajo organizatorji akcije. V Žužemberku se bodo srečali še v decembru na njihovi zadnji letošnji terenski akciji.

Na obeh akcijah je vse potekalo po utečenem redu, malico so pripravili na šolah, pri postrežbi pa so pomagale prostovoljke.

V soboto bo na vrsti še eno druženje s krvodajalci, saj jih peljejo na izlet v Celje.

''Hvala vsem in vsakomur posebej za pripravljenost pomagati drugim,'' so še zapisali na OZ RK Novo mesto.

M. K.