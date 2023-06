Umetnost v kuhinji: kakovostne in moderne kuhinje

Kuhinja JELA INVICTUS

Kje na svetu se dogaja največ praktične umetnosti, če ne v kuhinji! Da je ustvarjalno preživet čas v njej lahko prijeten, kuharske aktivnosti pa optimalne, jo je najprej treba zasnovati in urediti kar se da premišljeno in funkcionalno. Preden se lotite načrtovanja in prenove svoje kuhinje, najprej preverite najlepše in najkakovostnejše modele modernih kuhinj. Med njimi boste našli navdih za popolno ureditev svojega kuhinjskega prostora.

Pred nakupom je potrebno nekaj analize

Pred končnim nakupom nove kuhinje, je ključno, da vsak natančno razmisli o svojih potrebah in željah glede kuhanja. Preučiti je potrebno svoj življenjski slog ter razmisliti, kako in koliko pogosto se kuhinjo res uporablja. Se pogosto doma kuha večje obroke? Je pogostitev prijateljev in družine stalnica? So morda prisotne posebne zahteve glede shranjevanja živil ali kuhinjskih pripomočkov? Poleg tega pa je potrebno kuhinjski prostor natančno izmeriti in najti takšno kuhinjo – pa naj gre za set ali kuhinjo po meri – ki bo ustrezala velikosti prostora ter izgledu in energiji celotnega doma.

Kakšne sodobne kuhinje so najbolj iskane?

Najbolj iskane so kakovostne moderne kuhinje, ki s svojim brezčasnim dizajnom ponujajo dolgotrajno zadovoljstvo. Poleg tega so najbolj priljubljene kuhinje, ki združujejo odlične materiale, natančno izdelavo, lep izgled in razumno ceno. Med kuhinje, ki že dolgo osvajajo naš prostor, so zagotovo kuhinje Jela, ki vsebujejo kar osem različnih kuhinjskih linij, ki jih je mogoče kupiti v različnih barvah, dimenzijah in postavitvah. Kdor išče popolno in funkcionalno kuhinjsko rešitev, bo navdušen nad eno od naslednjih kuhinjskih linij: Invictus, Infinity, Highline, Modern ali Riva. Med njimi je tudi širok izbor mini kuhinj ter takšnih za večje prostore – tudi s kuhinjskim otokom!

Kuhinja JELA RIVA

Mini kuhinja MELA

Kuhinja JELA INFINITY

Kuhinja JELA EVERGREEN

Mini kuhinje imajo poseben čar

Ker kuhinjski prostor pogosto zahteva postavitev manjše kuhinje, to zagato odlično rešujejo mini kuhinje, ki so zaradi svoje izjemno praktične in domiselne zasnove nekaj posebnega. Na prvi pogled namreč združujejo nemogoče, saj na manjši delovni površini in številčno omejenih kuhinjskih elementih ponujajo vse ustvarjalne razsežnosti velikih kuhinj. Priprava hrane, kuhanje, pečenje, shranjevanje hrane in posod ter druge kuhinjske aktivnosti bodo ob premišljeni izbiri manjše kuhinje potekali nemoteno ter z velikim zadovoljstvom. Med modeli mini kuhinj posebej izstopajo: mini kuhinje modelov Zoya, Mela, Bono, Nika in Junona, ki so na voljo v različnih barvah, postavitvah ter velikostih. Manjša stanovanja, garsonjere, apartmaji in druge turistične nastanitve bodo s pravo izbiro mini kuhinje popolnoma zaživeli!

Kakšne so dodane vrednosti pri nakupu kuhinje?

Pri nakupu kuhinje je ena od večjih dodanih vrednosti strokovna podpora zaupanja vrednega prodajalca kuhinj, ki ponuja pohištvo preverjenih dobaviteljev. Ker med prenovo oziroma opremo kuhinje pogosto pride do različnih izzivov ter se pogosto išče nove oziroma drugačne ideje glede končne postavitve kuhinje, je to izrednega pomena. Poleg tega pa brez dvoma dodano vrednost nakupa povečuje pestra ponudba kakovostnih kuhinj in posameznih kuhinjskih elementov, možnost nakupa v setu, po naročilu ali po meri, brezplačen 3D-izris kuhinje, kratki roki dostave, preprosta montaža, dobra cena itd.

Moderne in res kakovostne igrive kuhinje za vsak dom se dobi le na spletu

Najboljše premišljeno zasnovane sodobne kuhinje minimalističnih, klasičnih in rustikalnih dizajnov se najhitreje in po dostopni ceni dobi na spletu pri prvem slovenskem spletnem ponudniku pohištva z najdaljšo tradicijo, največ izkušnjami ter ogromno ponudbo najrazličnejših pohištvenih elementov za kuhinjske ter vse ostale prostore doma. Njihova ponudba namreč obsega več kot 25.000 različnih izdelkov, med katerimi se najde tudi pohištvo za opremo pisarne ter vrta. To vam ponuja prvi Salon pohištva Furnitura, ki s svojo dodano vrednostjo vedno znova navdušuje.

Poleg vrhunskega sodobnega kuhinjskega in drugega pohištva ob spletnem nakupu ves čas ponuja možnost obročnega plačila, možnost vračila izdelkov v roku 365 dni, hitro dobavo, pogosto brezplačno dostavo, brezplačno svetovanje glede opremljanja ali prenove kuhinje in drugih prostorov, brezplačen 3D-izris kuhinj Jela ter mnoge akcijske ponudbe, ki omogočajo, da so njihove kuhinje in drugo moderno pohištvo lahko ves čas dostopni res širokemu krogu. Odlikuje pa jih tudi ekskluzivna prednost, po kateri se razlikujejo od drugih spletnih trgovcev pohištva. Nekatere njihove izdelke, materiale in kataloge si je namreč mogoče ogledati tudi v živo v njihovem showroomu v Ljubljani (BTC – Letališka cesta 32J), kjer je ves čas na voljo tudi njihova strokovno usposobljena ekipa, ki bo našla najboljšo rešitev za vsakogar. Za nasvet, idejo, mnenje ali informacijo o ponudbi so vedno na voljo na telefonski številki: 070 458 517 oziroma preko e-naslova: prodaja@salonpohistva.si. Brez skrbi jim lahko zaupate in srce svojega doma – kuhinjo – izberete pri njih!

