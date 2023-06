Pred blokom so se stepli zaradi parkirnih mest

8.6.2023 | 14:30

Sinoči nekaj po 20. uri so sevniški policisti posredovali zaradi pretepa med stanovalci stanovanjskega bloka, ki so se sprli zaradi parkiranja pred vhodom v blok. Vzpostavili so javni red in mir, ugotovili identiteto petih vpletenih oseb in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin, danes poročajo s PU Novo mesto.

Izdajali so se za delavce telekomunikacijskega podjetja

Včeraj dopoldne so se na dvorišče stanovanjske hiše v Gorenji vasi pri Čatežu z osebnim avtomobilom temno modre barve pripeljali trije neznanci. Dva sta s pretvezo, da sta delavca telekomunikacijskega podjetja, zamotila stanovalce, tretji pa je vstopil v hišo, pregledal prostore ukradel denar. Lastnike je oškodoval za okoli 2.200 evrov.

Dva padca motoristov

Policisti PP Metlika so bili včeraj nekaj po 8. uri obveščeni o padcu motorista na Vahti. Opravili so ogled in ugotovili, da je 45-letni motorist peljal iz smeri Novega mesta proti Metliki. Pri Vahti je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

O prometni nesreči v Dolenjem Mokrem Polju so bili policisti obveščeni nekaj po 18. uri. 25-letni motorist je bil prav tako prehiter in je v ovinku izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. 25-letnika so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Izsilil ga je v križišču

Okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri Dolenjem Karteljevem. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 72-letni voznik, ki je v križišču regionalne in lokalne ceste izsilil prednost 60-letnemu vozniku. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Doma razgrajal, končal v lisicah

Policiste PP Novo mesto so okoli 18. ure poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Smolenji vasi, kjer naj bi pijan kršitelj nadlegoval družinske člane, jih žalil, poniževal in razgrajal. 37-letni večkratni kršitelj javnega reda in miru se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

V Mirni Peči je v noči na sredo nekdo z dvorišča stanovanjske hiše ukradel hidravlično kladivo in lastnika oškodoval za 3.000 evrov.

V Čelevcu na območju PP Novo mesto je nekdo v zadnjih petih mesecih iz pomožnega objekta ukradel pnevmatsko hidravliko in stiskalnico za grozdje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2.500 evrov.

V kraju Češnjevek na območju PP Trebnje je med 6. 6. in 7. 6. neznanec vlomil v delavnico ob stanovanjski hiši in ukradel orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.500 evrov škode.

V minuli noči so v Krškem neznanci vlomili v prostore prodajalne. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Slovenska vas) prijeli 39 državljanov Bangladeša, 22 državljanov Rusije, 20 državljanov Pakistana, 20 državljanov Iraka, deset državljanov Maroka, štiri državljane Sirije, državljana Turčije in državljana Palestine.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 72. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 184 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in šest nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. Posredovali so zaradi 24. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.