V vikendu zaklenjen otrok; zakaj je smrdelo v vrtcu?

8.6.2023 | 19:00

Garaže GRC Novo mesto; simbolna slika (arhiv DL)

Danes ob 17.26 so v naselju Črmošnjice pri Stopičah, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata bivalnega vikenda, v katerem je bil zaklenjen otrok.

Neprijeten vonj

Ob 6.25 so zaposleni v vrtcu na Šegovi ulici v Novem mestu zaznali neprijeten vonj po zažganem in zaradi sproščanja nevarnih plinov zaprosili za pregled in meritve. Gasilca GRC Novo mesto sta zavarovala kraj dogodka, opravila pregled s termovizijsko kamero, izvedla meritve prisotnosti nevarnih plinov ter prezračila prostore. Povišanih koncentracij ni bilo zaznati.

Nesreča na avtocesti

Ob 8.21 sta na cesti med Novim mestom in avtocestnim priključkom Novo mesto-zahod trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili cestišče in vlečni službi pomagali pri nalaganju obeh vozil. V nesreči se je ena oseba poškodovala, gasilci so jo s tehničnim posegom rešili iz vozila in reševalcem pomagali pri prenosu do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju so posredovali tudi delavci cestnega podjetja.

M. K.