Podelili priznanja; ne dajo pošte in župnije

9.6.2023 | 11:50

Z leve: predsednik krajevne skupnosti Dobova Gregor Černoga, prejemniki priznanj krajevne skupnosti Vladka Guček, Ivan Frigelj in Marija Radanovič, predstavnik nagrajenega Velikega Obreža Jože Ogorelc, predsednica Turističnega društva Dobova Branka Stergar in predstavnik nagrajenih Rigonc Drago Iljaš

Pevski zbor Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Mešani pevski zbor Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova (Vse foto: M. L.)

Dobova - Ob prazniku krajevne skupnosti Dobova, ki ga tu zaznamujejo ob dnevu izgnancev, 7. juniju, se je v Kulturnem domu Dobova na svečani seji sestal svet krajevne skupnosti. Podelili so dve vrsti priznanj. Tako so priznanja krajevne skupnosti Dobova prejeli Marija Radanovič za vestno in požrtvovalno delo v Društvu upokojencev Dobova–Kapele, Ivan Frigelj za nepogrešljiv prispevek k razvoju PGD Veliki Obrež in vaške skupnosti Veliki Obrež in Vladka Guček za vestno in nepogrešljivo delo na področju ohranjanja kulturne dediščine. Priznanja je podelil predsednik sveta krajevne skupnosti Dobova Gregor Černoga.

Priznanji Turističnega društva Dobova, s katerim nagrajujejo urejenost vasi, so podelili Rigoncam v skupini manjše vasi in Velikemu Obrežu v skupini velike vasi. Predstavnikoma Velikega Obreža in Rigonc Jožetu Ogorelcu in Dragu Iljašu ju je izročila predsednica Turističnega društva Dobova Branka Stergar.

Svečano sejo je s himno začela trobilska sekcija Gasilskega pihalnega orkestra Loče. Zbrane je nagovoril predsednik sveta krajevne skupnosti Gregor Černoga. Ko je obširno predstavil opravljeno delo in načrte v krajevni skupnosti, je med drugim povedal, da so se krajani v letu 2022 razveselili novega vrtca Najdihojca v Dobovi, kolesarske povezave Brežice – Dobova in pločnika na Malem Obrežu ob lokalni cesti Kapele – Dobova. Prav tako lani so občina Brežice, krajevna skupnost Dobova in Market Dušak skupaj zgradili parkirišče v središču Dobove. Lani so med drugim tudi končali gradbena dela na odseku vodovoda na odseku vodovoda Dobova-Loče-Rigonce, za letos načrtujejo preplastitev ceste do Loč.

Gregor Černoga je med drugim izpostavil dve temi, ki že nekaj časa močno vznemirjata številne prebivalce. »V Dobovi si želimo pošto v takšni obliki, kot je bila včasih, oziroma vsaj na takšnem nivoju, da bo zagotovljena zasebnost, kakovost storitve in sprejemljiv delovni čas. Predlagal sem, da bi se še posebej za kraje v obmejnih območjih temu posvetila posebna pozornost. Prav tako smo se nemudoma odzvali na spreminjanje župnije. Na Škofijo v Celje in Misijonsko družbo v Ljubljano smo posredovali dopis in pismo s prvopodpisanim g. Francijem Furlanom ter 1.120 podpisi faranov dobovske župnije Marijinega Imena, da se župnija in župnik kot takšna ohranita. Istočasno se je s svojim dopisom odzval tudi župan,« je povedal predsednik krajevne skupnosti Gregor Černoga.

Med drugim je še povedal, da so v krajevni skupnosti letos dali soglasje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev obrtne cone Dobova.

»V letošnjem juniju imamo novo postavljeno spletno stran krajevne skupnosti Dobova, na kateri bodo vse pomembne informacije o naši krajevni skupnosti, vabila, zapisniki sej, informacije o dejavnostih vaških skupnosti in društev. Želimo si, da bo spletna stran zanimiva za uporabnike, obiskovalce turiste in potencialne podjetnike, ki jih bomo vabili v poslovno cono Dobova. Svoje mesto bodo za predstavitev dobila tudi podjetja in vsi aktualni dogodki v naši krajevni skupnosti,« je dejal Černoga.

Kot je povedal, nameravajo poslikati podvoz pod železnico v Dobovi.

Iz sosednje hrvaške se je svečanosti udeležil Josip Gerjević, ki je zbrane pozdravil v imenu predsednika krajevnega odbora Ključ Brdovečki Božidarja Novaka. Tako Gerjević kot gostitelji so se strinjali, da sosednji območji že vrsto let tesno sodelujeta v gasilstvu ter pri organizaciji fašjenka in drugih družabnih dogodkov.

Gerjević je za predsednika Gregorja Černogo in brežiškega župana Ivana Molana prinesel za darilo knjigo že omenjenega Božidarja Novaka z naslovom Zemlje, poslovi i ljudi, Dežele, posli in ljudje, v katerih avtor opisuje svoja potovanja po domala vseh celinah sveta.

Na prireditvi, ki jo je vodila članica sveta krajevne skupnosti Sanja Stajnko, sta kulturni spored pripravila Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova in Mešani pevski zbor Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova.

Med sejo se je pri spomenikih delegacija poklonila izgnancem.

M. L.

Galerija