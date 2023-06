FOTO: Trčenje v Dečnem selu

9.6.2023 | 07:00

Posledice sinočnje nesreče v Dečnem selu (Foto: PGE Krško)

Sinoči ob 21.28 sta v naselju Dečno selo v Brežicah trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. O morebitnih poškodovanih center za obveščanje ne poroča.

Pogorel zabojnik

Minulo noč ob 2.45 je v ulici Brezje v Novem mestu gorel komunalni zabojnik za odpadke. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Zabojnik je uničen.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE, izvod 6. DOL. PONIKVE OB CESTI DESNO.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELEKTRO ČRNOMELJ, na izvodu JR.- SVIBNIK;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, na izvodu TALJČI VRH;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC, na izvodu VAS DESNO in na izvodu VAS LEVO-VODOVOD.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 12:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA STOPIČE, TP PLEMBERK, TP VERDUN PRI STOPIČAH;

- od 13:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK, TP VELIKI OREHEK, TP ZAJČJI VRH;

- od 8:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 1, TP ČRMOŠNJICE 2, TP DOL. TEŽKA VODA, TP DOL. TEŽKA VODA 2;

- od 11:30 do 12:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POGANSKE NJIVE;

- od 13:00 do 13:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROD, TP DOL. SUHADOL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Slepšek, nizkonapetostno omrežje – Slepšek zgoraj Ribjek med 8:00 in 14:00 uro; TP Tržišče, nizkonapetostno omrežje – Tržišče v pa med 11:00 in 13:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Vihre, nizkonapetostno omrežje – Mrtvice levo med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice stolpnica, nizkonapetostno omrežje – Kozole-Polak med 8. in 10. 30 uro; in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Čanje, nizkonapetostno omrežje – Jazbec-Čanje med 8. in 14, uro ter na območju TP Pusti vrh, nizkonapetostno omrežje – Stržišče med 8. in 14. uro.

M. K.