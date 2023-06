Praznovanje občinskega praznika posvečeno Stritarju; drevi z Nino Pušlar

9.6.2023 | 09:50

Na drevišnjo osrednjo prireditev na Trubarjevo domačijo vabi Nina Pušlar, ki bo tam nastopila po slavnostni akademiji. (Foto: FB Občina Velike Lašče)

Velike Lašče - V Velikih Laščah so sinoči začeli celotedensko praznovanje občinskega praznika, ki bo letos namenjeno tudi 100. obletnici smrti tamkajšnjega rojaka Josipa Stritarja. V času praznovanja bodo v občini pripravili več dogodkov in prireditev.

V občini Velike Lašče občinski praznik praznujejo 8. junija, to je na dan, ko naj bi se, o dnevu rojstva si sicer vsi niso enotni, leta 1508 v Rašici pri Velikih Laščah rodil Primož Trubar. Ker pa v letošnjem letu obeležujejo tudi 100 let od smrti Josipa Stritarja, bo tokratni občinski praznik namenjen spominu na njegovo zapuščino.

Praznično dogajanje bo potekalo preko celega tedna. Začeli so ga torej sinoči na Trubarjevi domačiji z Literarno akademijo Dom v jeziku, ki so jo pripravili skupaj z Društvom slovenskih pisateljev. Sledila je likovna razstava Trubarjevi kraji z naslovom Josip Stritar in likovna kritika.

Osrednja prireditev bo danes zvečer, ko bo na Trubarjevi domačiji potekala slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj, ki ji bo sledil koncert Nine Pušlar.

V soboto na Levstikovem trgu v Velikih Laščah pripravljajo trški dan, na katerem se bodo ob spremljevalnem programu predstavili lokalni ponudniki. Zvečer se bo dogajanje preselilo na Grad Turjak, kjer bo 25. revija pevskih zborov in vokalnih skupin občine Velike Lašče.

Praznični teden bodo zaključili z jubilejnim, 30. pohodom po Velikolaški kulturni poti v organizaciji Planinskega društva Velike Lašče. Pot je krožna in povezuje rojstne kraje Frana Levstika, Josipa Stritarja in Primoža Trubarja.

STA; M. K.