FOTO: Z 2,4 promila alkohola v krvi - ni se moglo končati drugače

9.6.2023 | 13:30

Posledice sinočnje nesreče v Dečnem selu (Foto: PGE Krško)

Prometna nesreča, o kateri smo poročali že zjutraj, se je v Dečnem selu zgodila sinoči ob pol desetih, s Policijske uprave pa danes pojasnjujejo, kako in tudi zakaj se je zgodila. Ugotovili so, da je 68-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 77-letni voznik. Povzročitelj se je v nesreči hudo poškodoval, 77-letni voznik in 73-letna potnica v njegovem vozilu pa sta utrpela lažje poškodbe. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,16 miligrama alkohola. Okoliščine sicer še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Trčil v tovornjak

Včeraj nekaj po 8. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo tovornega vozila in osebnega avtomobila na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Zanjo odgovoren 42-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 33-letni voznik. Povzročitelja, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Zasegli so mu avto

Med kontrolo prometa v Trebnjem so v minuli noči policisti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A3. Med postopkom so ugotovili, da 37-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvi seznanili pristojno sodišče.

Kradla, bežala, poškodovala varnostnika

Nekaj po 15. uri so bili policisti obveščeni, da varnostnik zadržuje osebo, ki naj bi kradla v prodajalni. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 27-letna osumljenka v prodajalni na Topliški cesti v voziček naložila izdelke v vrednosti okoli 300 evrov in poskušala pobegniti. Izhod ji je poskušal preprečiti varnostnik, vendar se je upirala in ga lažje poškodovala po roki. Ukradeni predmeti so bili vrnjeni osebju, zoper 27-letnico iz Brezja pa bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine; na udaru zidanice

Na delovišču v Novem mestu je med 1. 6. in 8. 6. nekdo vlomil v gradbiščni zabojnik in ukradel električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za 500 evrov škode.

Na območju Starega Ljubna je med 2. 6. in 8. 6. neznanec poskušal vlomiti v več zidanic. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, povzročil je le premoženjsko škodo, povzročeno s poskusi vlomov.

Med 6. 6. in 8. 6. je v Dolenjih Kamencah nekdo vlomil v gospodarski objekt in ukradel dve kosilnici, vrtalnik in samokolnico. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 1.600 evrov.

Na območju Hriba pri Orehku (PP Novo mesto) je med 3. 6. in 8. 6. neznanec vlomil v zidanico in pomožni objekt in izmaknil orodje. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 600 evrov.

Na parkirnem prostoru v Dolenji Straži je včeraj med 16. in 20. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in z zadnjega sedeža ukradel torbo s prenosnim računalnikom.

Med 24. 5. in 8. 6. je na Velikem Slatniku neznanec vlomil v zidanico in ukradel kosilnico in posodo z gorivom. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Na Obrežju prijeli tujca, ki je prevažal migrante

Ponoči so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 39-letni državljan Srbije v vozilu prevaža pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Srbije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje) izsledili in prijeli 25 državljanov Maroka, 21 državljanov Rusije, 18 državljanov Bangladeša, devet državljanov Indije, šest državljanov Sirije, tri državljane Nepala, tri državljane Pakistana, dva državljana Nigerije, državljana Afganistana in državljana Konga.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 81. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 298 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 13 nesreč z gmotno škodo. V Trebnjem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj roparske tatvine, poškodovanja tuje stvari, nedovoljenega prehoda meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.