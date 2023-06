Valvasorjeva knjižnica v družbi knjižnic iz Barcelone, Sydneyja in Šanghaja

9.6.2023 | 11:00

Valvasorjeva knjižnica Krško (Foto: arhiv DL; MO Krško)

Krško - Valvasorjeva knjižnica Krško se je uvrstila med štiri finaliste za prestižno nagrado splošna knjižnica leta, ki jo vsako leto podeljuje Mednarodna knjižničarska zveza (IFLA) najboljšim novim splošnim knjižnicam, zgrajenim v preteklem letu. Nagrajena je bila za združitev odprte in funkcionalne arhitekture s trajnostnimi in kreativnimi IT rešitvami.

Prizidek krške knjižnice so odprli pred letom dni ob občinskem prazniku.

Nominacija je velik uspeh in "nagrada za 25-letna prizadevanja vseh vodstev in zaposlenih knjižnice, svetov knjižnic, občinskih uprav z župani na čelu, ki so vsak po svoje prispevali k temu ogromnemu uspehu," so zapisali v krški knjižnici. Dodali so, da je "uspeh je še toliko večji, če vemo, da so se v finale poleg krške knjižnice uvrstile knjižnice iz veliko večjih mest: Barcelone, Sydneyja in Šanghaja.''

Med finalisti nagrade, katere namen je počastiti nove knjižnične zgradbe in poudariti velik pomen, ki ga imajo splošne knjižnice v lokalnem okolju, so tako knjižnica Gabriel Garcia Marquez Library iz Barcelone, avstralska knjižnica City of Parramatta Library in knjižnica Shanghai Library East. Zmagovalca bodo razglasili na mednarodnem kongresu, ki bo letos med 21. in 25. avgustom v nizozemskem Rotterdamu.

Razpis knjižnične zveze IFLA je potekal od 21. februarjem in 23. aprilom. "Letos je bil poudarek na iskanju knjižnice, ki je najboljše združila odprto in funkcionalno arhitekturo s trajnostnimi in kreativnimi IT-rešitvami," je za MMC pojasnila direktorica Valvasorjeve knjižnice Urška Lobnikar Paunović.

Pod arhitekturni načrt prizidka knjižnice sta se podpisala celjska arhitekta Vera Klepej Turnšek in Tadej Dobrajc. Gradnja je stala 4,4 milijona evrov.

STA; M. K.