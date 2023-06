Obvoznica na Mirni - Zaustavitev gradnje so le govorice

9.6.2023 | 14:10

Župan Mirne Dušan Skerbiš in mag. Štefan Velečič pozorno spremljata gradnjo obvoznice. (Foto: R. N.)

Mirna - Po podpisu pogodbe za gradnjo mirnske obvoznice so lani vendarle zabrneli gradbeni stroji. O tej težko pričakovani naložbi so Mirnčani sanjali več kot šest desetletij. Danes so že vidni obrisi obvoznice, zgrajeno je prvo krožišče, med občani pa so se v zadnjem času pojavile govorice o zaustavitvi projekta.

Župan Mirne Dušan Skerbiš na sestanku v Ljubljani dobil zagotovilo, da država ne bo zaustavljala gradnje obvoznice – Velečič: To ni nikomur v korist – Novi most čez Zabrščico – Manjka še eno soglasje lastnika zemljišč – V podjetniško-industrijsko cono tudi daljši tovornjaki – Kamniti most ozko prometno grlo

Rok Nose