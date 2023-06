Denis Avdić: Ne želimo zbrati milijon evrov!

Denis Avdić je le nekaj ur pred prihodom Deželaka Junaka v cilj nagovoril Slovence v živo iz Debelega rtiča. Iz kraja, kjer vsako poletje čofota veliko presrečnih otrok, ki prav po naši zaslugi lahko uživajo na morskih počitnicah. S svojimi besedami je odlično povzel bistvo te dobrodelne akcije, ki vsako leto združuje Slovenijo. Njegov govor povzemamo v celoti:

»Današnje jutro zagotovo ni bilo veselo, ampak če drži tisto – slab začetek, dober konec, potem bo danes zvečer ena hudičevo vesela cifra. Zakaj poudarjamo cifre? Na koncu v življenju vedno pridemo do cifer. In to cifro potrebujemo zato, ker veliko otrok te cifre nima. Lani smo zbrali skoraj milijon. Ali si želimo letos zbrati skoraj milijon evrov? Moj odgovor je ne. Ne želimo si zbrati milijon evrov, mi ga hočemo zapraviti. Takoj! Mi dobimo miljon, spetembra smo že 'broke'. Je pa to milijon, ki ni 'sfučkan' v tri krasne. V 30, 40, 50, 60 krasnih avtobusov polnih otrok gre tole. Koliko bo teh krasnih avtobusov, je odvisno od vseh nas, od naših smsov POMAGAM5 na 1919. Zakaj donirati za otroke? Najde se tudi komentar, zakaj država ne poskrbi za otroke? Ali pa – zakaj morajo otroci na morje, jaz tudi nisem bil? In ja, imate prav. Če gledamo iz strani glave, imate prav. Če pa gledamo iz srca, pa je edina prava stvar, ki jo lahko naredimo ta, da jim to morje omogočimo. Človek je tak, da v krizi najprej rešuje sebe. Vedno rešujemo sebe, razen, če je poleg tebe otrok. Takrat pa glava odpove in odloča samo srce. Odrasli reskiramo življenje za otroke, saj odloča srce. Pa tudi tako je, če se nam nekaj slabega zgodi, smo žalostni. Če žalost traja, kam to pelje? To vodi samo še navzdol. Zato je zelo pomembno v življenju imeti vesele trenutke. Zdaj je na nas - glava pravi, da smo prispevali dovolj denarja, srce pa bi verjetno stisnilo še zadnjih pet evrov. Ne poslušati glave, roka naj gre na telefon in skupaj stisnimo POMAGAM5 na 1919. Iskrena hvala od vseh nas, imejte lepo poletje, imam občutek, da ga bo veliko otrok letos imelo.«

9. dobrodelna akcija Deželak Junak se bo torej danes ob 17. uri zaključila na Debelem rtiču, kjer bo junaka pričakalo ogromno podpornikov. Ena izmed največjih podpornic akcije je humanitarka in predsednica Zveze Prijateljev Mladine Ljubljana – Moste Polje, Anita Ogulin. Danes zjutraj je obiskala Denis Avdić Show, kjer je v pogovoru z ekipo imela pomembno sporočilo za Slovenijo.

Objavljamo pogovor med njo in voditeljem Denisom Avdićem.

Denis Avdić: »Ali je danes za pomoč poskrbljeno bolje kot pred devetimi leti, ko se je akcija Deželak Junak začela?«

Anita Ogulin: »Razmere se niso izboljšale, je pa bolj poskrbljeno zaradi takih akcij, kot jih imamo in zaradi Deželaka Junaka. Ta akcija je postavila v naš prostor na tisoče srečnih in zadovoljnih otrok. Jaz sem ganjena, da zdaj lahko govorimo tudi o lepih zgodbah, o lepih spominih otrok, ki so na počitnicah doživeli vse tisto, kar bi morali v življenju. In sedaj sledijo tej novi poti. In verjemite mi, da izmed teh več koz 6.000 otrok je veliko takih, ki so že sami na tem, da pomagajo drugim.

Denis Avdić: »Slišali smo zgodbe o tem, kako otroci hvalijo počitnie, kako so presenečeni nad hrano, da se končno lahko najejo do sitega. Težko si predstavljamo, da so otroci leta 2023 pri nas lačni ...«

Anita Ogulin: »Teh zgodb je preveč. K nam ne prihajajo samo tisti, ki so bolni, hendikepirani, ki nimajo zaslužka. V zadnjih dveh letih prihajajo tudi tisti, ki na polno delajo, pa ne morejo preživeti in so lačni. Mi smo različni, nekateri zmoremo najdti drugo pot, ko nas najbolj stiska, najti korak naprej. Ampak večina jih pa ne zmore, ljudje v stiski zamrznejo in ne morejo naprej. Zato smo tukaj mi za njihovo podporo. Tako otrokom kot staršem, da jih usposobimo, da znova najdejo moč.«

Denis Avdić: »Koliko razlike naredi taka akcija Deželak Junak?«

Anita Ogulin: »Ogromno razlike naredi. Če otroci prihajajo iz nezpodobudnega okolja, kjer so zlorabe, trpinčenje, smo mi tukaj za njih, sproži se sistem, kjer otroka varuje tudi, ko pride domov. Druga pot pa je, da otrok dobi na letovanju novo pot, prijatelje, hrano, zato on te poti sledi in hoče to tudi sam doživljati. Ne morete verjeti, kakšne spremembe doživljajo te otroci! Mi jim mnogo let sledimo, velikim uspe, vračajo se kot vzgojitelji, donatorji, prostovoljci.

»Brez vas ni nič, z vami pa so rekordi vsako let, upamo tudi letos. Pošljimo sms POMAGAM5 na 1919,« pa je na koncu pogovora dejal Denis Avdić.

