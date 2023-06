FOTO: Odprli novo kolesarsko stezo

9.6.2023 | 17:00

Krški župan Janez Kerin (levo) in kostanjeviški Robert Zagorc sta prerezala trak in s tem kolesarsko stezo uradno predala v uporabo.

Slovesni dogodek so pospremili tudi učenci Osnovne šole Podbočje.

Po novi stezi so se takoj po uradnem odprtju zapeljali kolesarji. (Vse foto: M. L.)

Brod v Podbočju - Danes so uradno odprli kolesarsko povezavo Krško-Kostanjevica na Krki. Kot sta ob tem povedala župana Mestne občine Krško in občine Kostanjevica na Krki Janez Kerin in Robert Zagorc, sta kolesarsko povezavo zgradili skupaj obe občini. Gradnja je stala skupno 6,7 milijona evrov. V tem je lastni delež Mestne občine Krško 1,7 milijona evrov, lastni delež kostanjeviške občine pa 910.000 evrov. Preostali denar sta občini pridobili iz državnega proračuna in evropskega sklada.

Nova povezava je dolga skupno skoraj 20 kilometrov, od tega je je v občini Kostanjevici na Krki 5,4 kilometra.

»Ceste so od nekdaj povezovale kraje in ljudi. In naj bo tako tudi z novo pridobljenimi kolesarskimi stezami,« je zaželel Robert Zagorc, ki je še dejal, da kolesarske steze spodbujajo k zdravemu gibanju in povečujejo prometno varnost.

Janez Kerin je dejal, da je danes odprta kolesarska steza rezultat odličnega sodelovanja Mestne občine Krško in občine Kostanjevica na Krki. Kolesarstvo pomeni, kot je rekel, šport in rekreacijo, zdravje, energijo, voljo in moč. V Sloveniji kolesarstvo vse bolj pridobiva na priljubljenosti in množičnosti. K temu pripomorejo urejene kolesarske povezave in dosežki naših kolesarjev s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem na čelu. »Naj ta kolesarska povezava postane del naše vsakodnevne mobilnosti. Naj nas spodbuja k zdravemu življenju in ohranjanju okolja. Naj služi kot vezni člen, ki nas povezuje ter omogoča preprost in prijeten način prevoza med našima dvema občinama. Skupaj gradimo trajnostno prihodnost,« je rekel župan Janez Kerin in dodal, da bo mogoče ravno na tem delu kolesarske povezave svoje prve kilometre s kolesom prevozil kakšen naših bodočih kolesarskih šampionov.

Da bi bilo današnje uradno odprtje, ki ga je povezovala Klara Eva Kukovičič, čim bolj slovesno, so ga z nastopom pospremili učenci Osnovne šole Podbočje.

Trak na novi stezi sta prerezala župana. V prvih trenutkih po odprtju se je po stezi v krožišču »na Križaju«, pri katerem je bila slovesnost, organizirano zapeljala skupina kolesarjev.

M. L.

