FOTO: Most je odprt, meščani se veselijo

9.6.2023 | 19:45

Čast prvim se uradno zapeljati po novem mostu je pripadla mladim kolesarjem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Le dober lučaj od tam, kjer je oba bregova reke Krke nekoč povezoval brod, po katerem je svoje ime dobila tudi tamkajšnja vas oziroma današnje mestno naselje Brod, so pred dobro uro odprli nov most oziroma natančneje brv, namenjeno pešcem in kolesarjem. Trak na začetku brvi sta v spremstvu Mire Kump in Mire Retelj, predsednic krajevnih skupnosti Bršljin in Drska, ki ju neposredno povezuje most, prerezala avtor mostu inženir Marjan Pipenbaher in novomeški župan Gregor Macedoni.

Marjan Pipenbaher je v slavnostnem govoru poudaril pomembno sodelovanje vseh, ki so sodelovali pri načrtovanju in gradnji mostu, tako svoje najbližje sodelavce, sodelavce podjetij, ki so most gradila in tudi županove sodelavce na novomeški občini, obenem pa Novomeščane spomnil, da so lahko ponosni na objekt, ki je tudi velik inženirski dosežek, saj so na svetu le trije daljši na ta način zgrajeni mostovi.

V uradnem delu odprtja so za svečano vzdušje poskrbeli mladi pevci otroškega pevskega zbora Osnovne šole Bršljin in harmonikarski orkester Glasbene šole Marjana Kozine, Novomeščani pa novo mestno pridobitev ta čas še proslavljajo ob glasbi Tretjega kanuja, skupine Plateau, Borta Rossa in Lamai, Špele Cesar, Jerneja Zorana in Talie ter Tine in Krta. Zabava naj bi se zavlekla pozno v noč.

I. Vidmar

