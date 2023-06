Vnovič vzidali spominsko ploščo verski komisiji

10.6.2023 | 15:30

Črnomelj (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Pred stavbo Glasbene šole Črnomelj sta Belokranjsko muzejsko društvo in domača občina pripravila manjšo slovesnost ob nedavno vzidani plošči v spomin na ustanovitev in delovanje tako imenovane verske komisije. To je sicer Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS) ustanovil na svojem prvem zasedanju, 19. in 20. februarja 1944, v Črnomlju.

Komisija, ki jo je SNOS med drugim ustanovil za zavarovanje nemotenega bogočastja, se je v črnomaljskem župnišču sestajala dve leti, na pročelju župnišča pa so kmalu po drugi svetovni vojni vzidali spominsko ploščo, je povedala predsednica Belokranjskega muzejskega društva Andreja Brancelj Bednaršek.

Gre sicer za zadevo oziroma končanje zapleta, ki se v Črnomlju vleče več let. Omenjeno ploščo so namreč po prenovi župnišča sneli, župnik pa vnovične vzidave ni dovolil. Ploščo so nato hranili na več mestih, v tla avtomobilskega parkirišča pa so vzidali le "nekaj malega in neuglednega".

Belokranjsko muzejsko društvo je na pobudo profesorice Darke Čop potem poskrbelo za novo ploščo, ki so jo te dni vzidali na pročelje župnišču bližnje črnomaljske glasbene šole, je pojasnila predsednica in direktorica metliškega Belokranjskega muzeja.

Na plošči je navedeno, "V letih 1944 in 1945 je v Črnomlju po odloku SNOS delovala verska komisija. Njene seje so potekale v stavbi župnišča v Črnomlju", je še dejala Brancelj Bednarškova.

Kot je navedeno v dokumentih prvega zasedanja SNOS, so versko komisijo ustanovili, "da se zavaruje nemoteno bogačastje in da bi se brez težav uredili odnosi med slovensko narodno oblastjo in Cerkvijo".

Ta je imela predsednika in osem članov iz vrst laikov in duhovnikov. Naloge verske komisije so "zlasti" bile, "varovati nemoteno izvrševanje bogočastja; raziskovati in ugotoviti v vseh panogah javnega in zasebnega življenja vsebino, vpliv in učinke dosedanjega razmerja med Cerkvijo in slovensko narodno oblastjo na slovenskem ozemlju; sodelovati pri urejanju tega razmerja zlasti s tem, da pri nastalih nesporazumih izdaja mnenja in stavi predloge, dalje da pomaga organom narodne oblasti pri reševanju konkretnih nalog; skrbeti za dokončno ureditev razmerja med cerkvijo in slovensko narodno oblastjo s tem, da daje pobudo in predloge ter pribavlja potrebno gradivo", še navaja leta 1945 izdana knjižica prvega zasedanja SNOS.

SNOS je bil sicer med februarjem 1944 in oktobrom 1946 vrhovni predstavniški in zakonodajni organ slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja in zatem Ljudske republike Slovenije.

STA; M. K.

