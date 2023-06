Gorelo v mizarskem podjetju; v gozdu našel bombo

10.6.2023 | 08:30

Včeraj ob 8.51 je v Gornjem Ajdovcu, občina Žužemberk, gorelo v odsesovalni napravi mizarskega podjetja. Gasilci PGD Ajdovec, Žužemberk, Dvor in Reber so požar pogasili, s termo kamero pregledali odsesovalno napravo in okolico ter s hitro intervencijo preprečili širitev požara. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Hinje, Križi in Šmihel pri Žužemberku, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Nesreča na AC

Ob 10.11 je na AC Višnja Gora–Grosuplje, občina Grosuplje, osebno vozilo zapeljalo z ceste. Gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Stična so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč dvema lažje poškodovanima osebama do prihoda reševalcev RP Ljubljana, odklopili akumulator ter nevtralizirali iztekle tekočine.

Do onemoglega

Ob 19.04 so v ulici Nad Miklavžem v Žužemberku gasilci PGD Žužemberk s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila onemogla oseba. Gasilci so ji nudili prvo pomoč in pomagali reševalcem pri prenosu do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V gozdu našel bombo

Ob 17.41 je v Višnji gori, občina Ivančna Gorica, sprehajalec v gozdu našel italijansko ročno bombo in 27 kosov pehotnega streliva iz 2. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS sta najdbo uničila na kraju.

