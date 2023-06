Naziv Moj zdravnik za Petra Tatalovića

10.6.2023 | 09:30

Peter Tatalovič iz Krškega je postal Moj zobozdravnik 2023. (Foto: STA)

Vsi izbrani

Ljubljana/Krško - S slavnostno podelitvijo priznanj v Ljubljani se je zaključila akcija Moj zdravnik, ki je potekala v organizaciji revije Viva. Priznanja so podelili 12 najboljšim zdravnicam in zdravnikom v različnih kategorijah po izboru bralcev in društev bolnikov, ki so ambasadorji akcije, so sporočili organizatorji.

"Čeprav se včasih zdi, da je slovenski zdravstveni sistem tik pred propadom, je v njem tudi ogromno dobrega. Tega se očitno zavedajo tudi pacienti, ki so v velikem številu glasovali za zdravnice in zdravnike, v katerih so prepoznali ne le strokovnost, ampak tudi srčnost, toplino, razumevanje in občutek za sočloveka", so zapisali v sporočilu za javnost.

Glasovanje je potekalo v 11 kategorijah, za zdravnico ali zdravnika, ki ga ni bilo mogoče uvrstiti v nobeno od njih, pa so lahko pacienti glasovali v kategoriji moj specialist. Zaradi dokaj enakomerne porazdeljenosti glasov posebnega priznanja tokrat moj zdravnik niso podeljevali, ampak so si ta naziv zaslužili prav vsi.

Letošnji nagrajenci so Marija Snežna Paulin Košir (Moja onkologinja), Dragan Kovačić (Moj kardiolog), Dejan Fabčič (Moj diabetolog), Vlatka Rokvić (Moja družinska zdravnica), Jurij Plaznik (Moj dermatolog), Aleš Ambrožič (Moj revmatolog), Saša Šega Jazbec (Moj nevrolog), Tinkara Srnovršnik (Moja ginekologinja), Domagoj Puževski (Moj pediater), Peter Tatalović iz Krškega (Moj zobozdravnik), Gregor Novak (Moj gastroenterolog) in Aleš Tomažič (Moj specialist).

Akcija Moj zdravnik je prvič stekla pred 27 leti. Gre za edino tovrstno priznanje, kjer je izbira odvisna izključno od pacientov in kjer lahko ljudje pokažejo, kakšne vrednote cenijo pri svojem zdravniku. Prvo priznanje moj zdravnik je bilo podeljeno leta 1997, in sicer Francu Novaku, specialistu splošne medicine iz Zdravstvenega doma Zagorje, so spomnili.

Akcija Moj zdravnik ima številne ambasadorje in podpornike, tudi društva bolnikov, skozi leta pa raste in se razvija. Letos so glasove zbirali prek spleta in fizičnih glasovnic, v zdravstvenih domovih in bolnišnicah, v društvih bolnikov in tudi v glasilih društev.

STA; M. K.