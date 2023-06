SU-jevci pred odločilno finalno tekmo

10.6.2023 | 11:30

Novo mesto - Članska ekipa Športnega društva SU Novo mesto je danes pred zadnjo tekmo letošnje sezone. To je tekma, ki odloča, ali bo naslov državnih prvakov v namiznem tenisu ostal v Novem mestu ali bo odšel v Maribor.

Potem, ko so igralci ŽNTK Maribor povedli v finalu z 1:0, so SU-jevci na drugi tekmi končnice finala v 1. Slovenski namiznoteniški ligi minulo soboto v Novem mestu izenačili na 1:1. Odločilna 3. tekma pa bo danes ob 17. uri, znova v novomeškem Športnem centru Livada.

V novomeški ekipi, ki jo sestavljajo Uroš Slatinšek, Jure Slatinšek, Jožko Omerzel, Mark Gazvoda in Maj Murn, so odločeni, da bodo znova dvignili pokal za najboljšega. V tej sezoni so z Mariborčani dvakrat igrali v rednem delu in jih obakrat premagali, s 4:0 in 4:1. Prvo tekmo finala so Novomeščani izgubili tesno s 3:4, v drugi tekmi finala pa prikazali odlično igro in izenačili izid. (o tem tudi v tonski izjavi Uroša Slatinška)

V soboto se SU-jevci nadejajo tudi bučne podpire navijačev, zato vse ljubitelje namiznega tenisa in športa nasploh vabijo na Livado.

Kot rečeno, odločilna finalna tekma končnice finala DP v namiznem tenisu bo v soboto, 10. junija ob 17. uri v Športnem centru Livada. Vstop je prost.

Vabljeni!

S. G.

Foto: arhiv ŠD SU Novo mesto

Zvočni zapisi Uroš Slatinšek Uroš Slatinšek