Kočevje je te dni teniško središče

10.6.2023 | 16:30

Novinarska konferenca

Kočevje - Na teniških igriščih v Gaju pod okriljem Mednarodne teniške zveze in Teniške zveze Slovenije v sodelovanju s Teniškim klubom Kočevje poteka ženski mednarodni teniški turnir WTT z nagradnim skladom 15.000 dolarjev. Za najvišje uvrstitve turnirja serije World Tennis Tour (WTT) se še dane sin jutri poteguje 32 tekmovalk iz 15 držav, med njimi tudi ZDA in Rusije. To je šesti izmed serije sedmih turnirjev nižjega ranga po Sloveniji in lepa priložnost za mlajše slovenske igralke, da pridejo do pomembnih točk za vzpon po lestvici WTA

»Izjemo vesel in ponosen sem, da Kočevje lahko gosti tako pomemben dogodek, kot je ta turnir. Priznam, da je organizacija mednarodnega dogodka kar zahteven zalogaj. V tem primeru ni šlo samo za organizacijo teniške infrastrukture, bistvo dobrega dogodka so detajli,« je na nedavni tiskovni konferenci povedal Ivan Gabrič, predsednik TK Kočevje. Organizatorji so se potrudili, da se dekleta, ki nastopajo v Kočevju, dobro počutijo tudi izven igrišča. »V prvi vrsti se zahvaljujem Občini Kočevje, ki je tudi glavni sponzor dogodka. Zahvala gre tudi ostalim deležnikom, ki so sodelovali na korekten način, vključno z Javnim zavodom za šport Občine Kočevje, Javnim zavodom za turizem in kulturo Kočevje ter KCK-om. Posebno zahvalo si zasluži tudi Agencija U3P, ki je poskrbela praktično za vse. Skupaj z Agencijo U3P smo poskrbeli, da bodo igralke domov odnesle spominke lokalnih ponudnikov iz Kočevja, se okrepčale z lokalno kulinariko in uživale v naši naravi, kolikor bo čas dopuščal. Zahvala gre tudi sponzorjem,» je še dejal Gabrič.

Takšne mednarodno prepoznavne dogodke podpira tudi lokalna skupnost. » Vse bolj postajamo športno mesto. Imamo razvejano infrastrukturo in kar je najbolj pomembno ljudi, ki dobro vedo, kako se temu streže. Teniški turnir z mednarodno udeležbo je tudi lepa promocija našega mesta,» ne dvomi kočevski podžupan Andrej Mladenović. Nad organizacijo navdušenja ni skrival niti vodja turnirjev Maks Tekavec. »Ivanova ekipa se je res potrudila in turnir pripravila res visoko ravni. Čestitk ! Malce nam nagaja vreme, a vse gre po načrtih,« je dejal. Danes so na sporedu polfinalne tekme, jutri pa zaključni boj.

M. Glavonjić