Helikopter po utopljenca, rešilec po motorista

10.6.2023 | 18:40

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Sevnica)

Danes popoldne ob petih se je v naselju Podgorica, občina Sevnica, začelo reševanje utopljenca, poroča center za obveščanje. Posredovali so reševalci NMP Sevnica in dežurni zdravnik NMP Krško, ki so osebo na kraju oskrbeli, gasilci PGD Sevnica pa so zavarovali kraj pristanka helikopterja HNMP Maribor z dežurno ekipo in nudili pomoč reševalcem pri prenosu osebe do helikopterja.

Trčila avto in motorist

Ob 10.14 sta na cesti Novo mesto - Metlika pri Gornji Težki Vodi trčila osebno vozilo in motorno kolo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator in nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanega motorista reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so ga nato v nadaljnjo oskrbo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. K.