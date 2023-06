Teden kultur '23: vabi Žur vseh kultur - otroške predstave, ples, koncerti in odlična hrana

11.6.2023 | 16:00

Novo mesto - Festival Teden kultur bo medkulturnost slavil med 12. in 16. junijem na Muzejskih vrtovih Dolenjskega muzeja in, seveda, osrednjem Glavnem trgu v Novem mestu. Vstop na festival je tudi letos prost, program pa prinaša obilo zabave in norih doživetij tako za odrasle kot za otroke!

Najmlajši obiskovalci/ke so v ponedeljek, 12. junija, vabljeni na brezplačni likovni delavnici z Lejo Gornik v ateljelju novomeške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti (KC Janeza Trdine). Potem se festivalsko dogajanje preseli na Muzejske vrtove, kjer jih bo v sredo, 14. junija, zabaval kolumbijski kloven Camilo Acosta Mendoza, v četrtek, 15. junija, pa si lahko tam ogledajo nagrajeno lutkovno predstavo Mokrih tačk Tri slovenske ljudske pravljice. T.i. Žul vseh kultur bo tudi za najmlajše potekal v petek, 16. junija, ko bomo na Glavnem trgu slavili kulture, ki bogatijo naše Novo mesto, za otroke pa bodo na voljo plesne delavnice, poslikava obraza, ustvarjanje …

Tudi za odrasle se festival začenja v ponedeljek, 12. junija, ko jih bo Daniela Hočevar v plesni dvorani JSKD-OI Novo mesto (na)učila različne latinskoameriške plese, za katere plesnih partnerjev ne potrebujemo. Torkovo dopoldne bo 13. junija v znamenju Žive knjižnice, ko se bodo lahko obiskovalci Hiše kulinarike na Glavnem trgu pogovorili s »knjigami« oziroma zanimivimi osebami, od odvisnika in veganke do spremljevalke umirajočih in begunca iz Ukrajine. Vabljeni na odkrite pogovore o stereotipih, ki so jih deležni ljudje z nenavadnimi usodami ali osebnimi okoliščinami. Tako v sredo kot v četrtek, 14. in 15. junija, vas pričakujemo na Muzejskih vrtovih: sreda bo na ogled ponudila predpremierno izvedbo plesno-glasbene predstave LA PLACE.Variacije na Telo, Ritem, Glas, v kateri med drugim nastopajo plesalci Željko Božić, Dalanda Diallo, Miha Furlan, Jan Marolt in Maša Kagao Knez ob glasbi dua Harmelogic (Kristijan Korat in Damir Mazrek) ter petju Irene Yebuah Tiran in Leticie Slapnik Yebuah. Četrtkov večer vas bo zapeljal z raznoliko glasbo dua Aritmija in vrhunskim vokalom prvakinje sarajevske opere Aide Čorbadžić, ki se bodo prvič predstavili s celovečernim programom sevdalink.

»Petek, zadnji dan festivala, je tradicionalno namenjen Žuru vseh kultur na Glavnem trgu, ko se tako s hrano kot s kulturnimi nastopi predstavi vrsta kultur, ki bogatijo naše Novo mesto, od bošnjaške, srbske, hrvaške, makedonske in albanske do venezuelske, ukrajinske ipd.,« je k obisku povabila predsednica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Branka Bukovec. Za vrhunski glasbeni zaključek bodo v petek, 16. junija, med drugimi poskrbeli še tolkalna skupina Muvaruvagruva, Špela Cesar, Talia in Jernej Zoran, Bort Ross in Tretji kanu.

»Naše društvo, ki letos obeležuje 30-letnico delovanja, medkulturnost slavi na različne načine, z več dogodki skozi leto, a junijski festival Teden kultur je tisti, ki nas vse združi pod skupno streho ob odlični hrani, plesu, koncertih, ko našo bogato tradicijo sobivanja različnih kultur slavi celo Novo mesto,« je dodala Bukovec, ki je ob letošnjem občinskem prazniku za svoje delo na področju prostovoljstva, kulture in solidarnosti prejela naziv častne občanke MO Novo mesto.

Podrobnejši program (tudi z rezervnimi lokacijami v primeru dežja) najdete tukaj.

Festival Teden kultur Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto organizira ob podpori Mestne občine Novo mesto, Krke d.d. Novo mesto, Ministrstva za kulturo, JSKD, Dolenjskega muzeja, Zavoda Boter in Supernove Novo mesto.

Vstop na vse prireditve je brezplačen.

M. M.