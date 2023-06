FOTO: Spet gorelo v mizarskem podjetju, v silosu; zagozdil se je v panelni ograji

11.6.2023 | 08:15

V Mizarskem podjetju v Gornjem Ajdovcu so gasilci, kot smo že poročali, posredovali tudi v petek, takrat je gorelo v odsesovalni napravi (Foto: PGD Žužemberk)

V petek zvečer pa so domači gasilci v ulici Nad Miklavžem v Žužemberku s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila onemogla oseba. Gasilci so ji nudili prvo pomoč in pomagali reševalcem pri prenosu do reševalnega vozila.

Včeraj ob 18.18 je v Gornjem Ajdovcu, občina Žužemberk, gorelo v silosu za lesne odpadke mizarskega podjetja. Gasilci PGD Ajdovec, Žužemberk in Dvor so požar pogasili, spraznili silos ter s termo kamero pregledali silos in okolico.

Gasilci tudi sicer imeli veliko dela

Ob 18.30 so v Dolnji Stari vasi, občina Škocjan, gorele smeti na komunalnem otoku. Gasilci PGD Grmovlje so pogasili odpadke, ki so goreli ob komunalnih zabojnikih.

Ob 23.18 je v ulici Brezje, občina Novo mesto, gorelo v naravnem okolju. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili velik kup gorečih odpadkov, gum, plastike in smeti na površini okoli 150 kvadratnih metrov ter preprečili širjenje ognja v bližnji gozd.

Ob 23.24 je na Trdinovi ulici v Šentjerneju gorel večji kup odpadkov in smeti. Gasilci PGD Šentjernej so ogenj na površini okoli 20 kvadratnih metrov pogasili.

Voda zalivala gospodarsko poslopje

Ob 18.23 je v Drašči vasi, občina Žužemberk, meteorna voda zalivala gospodarsko poslopje. Gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku so prečrpali meteorno vodo in očistili prostore.

Do onemoglega

Ob 20.56 so na Slomškovi ulici v Brežicah na zahtevo reševalcev NMP Brežice, ki niso imeli dostopa do obolele osebe, posredovali gasilci PGD Brežice. Do prihoda gasilcev na kraj so reševalci že vstopili, gasilci pa so do prenosa osebe v reševalno vozilo zavarovali kraj dogodka.

Zagozden v ograji

Ob 21.08 so na Prešernovi cesti v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom rešili mlajšo osebo, ki se je zagozdila v panelni ograji. Obveščene so bile pristojne službe.

Zapeljal s ceste

Ob 22.20 je na cesti Štalcerji–Livold, občina Kočevje, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanemu vozniku do prihoda reševalcev NMP Kočevje, odklopili akumulator in nudili pomoč policiji.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Leskovec obrtna cona danes predvidoma med 12:00 in 16:10 uro.

M. K.