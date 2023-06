Mariborčani v Novem mestu slavili naslov prvaka

ŽNTK Maribor je na odločilni tretji tekmi finala s 4:2 premagal ŠD SU.

Novomeščani so letos osvojili 2. mesto.

Uroš Slatinšek je dobil priznanje za najboljšega igralca letošnje sezone.

Jure Slatinšek

Jožko Omerzel

Novo mesto - Namiznoteniškim igralcem ŠD SU ni uspelo ubraniti naslova državnih prvakov. Na odločilni tretji tekmi finala so včeraj doma izgubili z Mariborčani, ki so bili boljši s 4:2. Kar tri igre so dobili v zadnjem petem nizu.

Novomeščani so sicer odlično začeli. Uroš Slatinšek, ki je na koncu prejel pokal za najboljšega igralca te sezone, je brez izgubljenega niza premagal Matevža Črepnjaka. A na sosednji mizi je Gregor Komac s 3:1 premagal Jureta Slatinška in izid poravnal na 1:1.

Še bolj izenačen je bil obračunom med Jožkom Omerzelom in Tomažem Roudijem, ki se je zavlekel v peti niz. Z 11:8 ga je dobil Roudi. Domači so računali na zmago v igri dvojic, a sta Mariborčana Tomaž Roudi in Gregor Komac po petih nizih premagala Jožka Omerzela in Uroša Slatinška. Čeprav sta zaostajala z 1:2 v nizih, sta potem četrtega dobila z 12:10, petega pa z 11:5.

Sujevci so se znašli v težkem položaju, saj so zaostajali z 1:3. V naslednji igri so v boj poslali njihovega najboljšega igralca Uroša Slatinška. Na drugi strani mu je naproti stal izkušeni Gregor Komac, ki je prvi niz tesno izgubil, drugega pa dobil. V zadnjih dveh pa je Slatinšek dokazal, zakaj je najboljši igralec lige, letos posamično ni izgubil niti enega dvoboja.

O naslovu prvaka je tako odločal obračun med Jožkom Omerzelom in Matevžem Črepnjakom. Omerzel je izgubil prvi niz, a dobil naslednja dva, v četrtem pa znova nekoliko popustil. V zadnjem nizu je na začetku še držal korak s Črepnjakom, ki pa je v nadaljevanju le zlomil odpor mlajšega tekmeca.

Mariborčani so se po letu 2020 znova veselili naslova državnih prvakov, skupno pa že enajstega v zgodovini kluba.

»Nianse so odločile današnjo tekmo, kajti obe ekipi sta zelo izenačeni. Mi smo dobro začeli, po igri dvojic smo vodili že s 3:1, kar je bilo dobro izhodišče za nadaljevanje. Danes je šlo vse v naš prid,« je po tekmi povedal Matevž Črepnjak. Velik zagon jim je dala zmaga doma na prvi tekmi. Takrat so po njegovih besedah začeli verjeti, da lahko premagajo Novomeščane, proti katerim so v rednem delu dvakrat izgubili.

Na drugi strani je v domačem taboru vladalo razočaranje. »Tekma je bila kvalitetna. Vsi smo odigrali na visokem nivoju. Danes so šli vsi tesni dvoboju, ki so se končali s 3:2, v korist gostov. Mariborčani so zasluženo zmagali, čestitke Gregorju Komacu, ki je danes odlično igral. Ni se nam izšlo,« pa je misli strnil Uroš Slatinšek.

Finale državnega prvenstva, 3. tekma:

ŠD SU : Maribor 2:4

Uroš Slatinšek : Matevž Črepnjak 3:0 (7, 9, 5)

Jure Slatinšek : Gregor Komac 1:3 (-6, -6, 6, -9)

Jožko Omerzel : Tomaž Roudi 2:3 (-9, 7, -7, 9, -8)

Jožko Omerzel, Uroš Slatinšek : Tomaž Roudi, Gregor Komac 2:3 (4, -7, 12, -10, -5),

Uroš Slatinšek : Gregor Komac 3:1 (10, -6, 6, 6)

Jožko Omerzel : Matevž Črepnjak 2:3 (-10, 10, 5, -8, -5)

