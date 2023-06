Klara Lukan z državnim rekordom deveta na 5000 m v Franciji

11.6.2023 | 10:40

Klara Lukan (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Pariz - Klara Lukan je na atletskem mitingu v francoskem Montessonu v teku na 5000 m zasedla deveto mesto in s časom 15:01,37 za skoraj sedem sekund izboljšala slovenski rekord (15:08,12), ki ga je Maruša Mišmaš Zrimšek tekla 20. maja letos v Karlsruheju.

Na startu teka A je bilo kar 33 tekmovalk, Klara Lukan je bila v zelo hitrem teku tretja med Evropejkami. Zmagala je 18-letna mladinska svetovna prvakinja Medina Eisa iz Etiopije (14:46,60), ki je za dobre tri sekunde zgrešila izid sezone na svetu. Druga je bila Sarah Chelangat, ugandska rekorderka (14:50,93), tretja pa Kenijka Selah Busienei (14:52,37).

"Ko sem prišla v cilj, sem videla, da sem tekla državni rekord. Bila sem vesela, a imam tudi rezerve. V cilju nisem čutila, da sem res dala vse od sebe. Tako da lahko že na naslednjih tekmah tečem hitreje," je povedala Lukan, nekdanja mladinska evropska prvakinja in evropska podprvakinja za mlajše članice.

Dvaindvajsetletna atletinja iz Šentjerneja je imela med tekmo dvakrat težave. "Veliko nas je bilo in na startu smo se prerivale hujše kot na krosu, veliko se je uporabljalo komolce. Sem bila kar malo prestrašena, da se ne bi znašla že na startu na tleh. A to ni bil najbolj dramatičen del tekme. Po prvih dveh krogih je skupina pred mano padla in sem se skoraj čisto ustavila, da sem se lahko izvlekla in preskočila tekmovalke. To me je kar pretreslo," je dodala Lukan.

V tej sezoni je novost na dolgih progah na nekaterih večjih tekmah, da so ob stezi luči, ki označujejo določen čas. "Lahko jim slediš, to je bilo zame prvič v življenju, je pa občutek tak, kot da bi imel tekača za ritem poleg. Zelene luči so bile za čas 14:40, rdeče za 14:57, bele pa še za počasnejši čas. Ko sem po začetnih težavah prišla v tekmovalni ritem, sem bila s prvo zeleno skupino, čeprav je bila zelo hitra. Malo sem pozneje upočasnila in sem bila potem z 'rdečimi', ki smo se ves čas izmenično prehitevale. Zelo lepa tekma je bila, super vzdušje in veliko gledalcev," je dodala Šentjernejčanka Klara Lukan.

STA; M. K.