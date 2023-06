3D prehoda za pešce tudi v Trebnjem in Krškem

11.6.2023 | 13:00

Otvoritev 3D zebre v Trebnjem

Nov 3D prehod za pešce je tudi v Krškem.

Trebnje/Krško - Zavarovalnica Generali je skupaj s partnerskimi občinami in Zavodom Varna pot v tem tednu v uporabo predala še tri nove 3D prehode za pešce, in sicer v Krškem, Trebnjem in na Bledu, ki bodo močno prispevali k večji varnosti najranljivejših v prometu. Umeščanje 3D zeber je del akcije ''Varno ima vedno prav'' za manj žrtev v prometu, še posebej otrok in starejših, kolesarjev ter voznikov skirojev. Partnerji v projektu so letos v uporabo predali skupno pet novih 3D zeber (še v Novi Gorici in Celju). V dveh letih pa skupno že 16 3D prehodov, ki so zarisani tudi v občinah Novo mesto, Črnomelj, Velenje, Ptuj, Ljubljana, Kobarid, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Piran in Nova Gorica.

''Varnost otrok je brez dvoma eno izmed osnovnih poslanstev staršev in celotne družbe. Jeseni 2022 je Evropski Svet za varnost prometa − ETSC podal tudi desetletno poročilo na področju varnosti otrok na evropskih cestah. V tem obdobju so ceste zahtevale 6000 otroških življenj, starih do 14 let. Polovica umrlih otrok je bila potnikov v vozilu, tretjina je bila pešcev, 11 % je bilo kolesarjev. Med približno 40 priporočili nacionalnim vladam in Evropski uniji, je ETSC pozval k ukrepom za varne kolesarske poti in pešpoti do šol in med drugim izpostavil, da bi morale biti omejitve hitrosti na cestah v okolici vrtcev in šol 30 km/h. Poročila, priporočila in nasveti različnih organizacij tako lahko ostanejo nema črka na papirju ali pa spodbudijo različne deležnike, da naredijo korak več za večjo varnost otrok in šibkejših v prometu, je ob zadnjih predajah 3D zeber v uporabo povedal Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot in izrazil svoje veselje, da lahko v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi že tretje leto zapored soustvarjajo varne prehode za pešce in spodbujajo različne deležnike k večji ozaveščenosti o pomenu varnosti v cestnem prometu.

Dogodek ob predstavitvi nove 3D zebre po občinah popestrijo z nastopi glasbenika in raperja Trkaja, nastopijo tudi otroci bližnjih vrtcev ali osnovnih šol, ki s Trkajem zapojejo himno projekta za večjo varnost najranljivejših v prometu ''Varno ima vedno prav''. Ta opozarja vse udeležence v prometu na najpogostejše napake, ki jih v prometu delamo vsi, tako pešci kot tudi kolesarji in vozniki. Prenaša pa zelo pomembno sporočilo: "Ko se enkrat zgodi, ne morš cajta nazaj dat" – ko se zgodi nesreča, ni več mogoče zavrteti časa nazaj, zato je previdnost v prometu pomembna v vsakem trenutku.

M. K.

Foto: Zavarovalnica Generali