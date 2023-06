V petek Flypark zabava in uradno odprtje trampolinskega parka

11.6.2023 | 12:00

Novo mesto - V petek, 16.6., se ob Hotelu Dolenjc obeta velik otroški dogodek in uradno odprtje tamkajšnjega trampolinskega parka. Park je sicer, kot smo že poročali, načeloma že odprt, uradno pa bodo to novo dolenjsko atrakcijo torej odprli čez nekaj dni.

V petek bo na dogodek in koncert vstop prost. V največji trampolinski park na prostem v Sloveniji so namreč ob uradni otvoritvi povabili Čuke, Tila Čeha in Peteline.

Obiskovalce bodo ta dan razvajali s posebnimi promocijskimi cenami, otroci bodo poleg Flyparka noreli tudi po napihljivih igralih. Najbolj pogumni se boste lahko zabavali na mehanskem biku Rodeo in preizkusili svojo moč in vzdržljivost.

Manjkalo ne bo tudi ohlajene pijače, kulinarike Hotela Dolenjc, domačih pic iz krušne peči ter domačega sladoleda.

Zabava za vse generacije bo v petek trajala od 17. do 22. ure.

pr