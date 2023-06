Kolikor občin, toliko različnih sejnin

11.6.2023 | 20:30

Sejnine, ki jih za svoje delo prejemajo občinski svetniki, člani delovnih teles, občinskega sveta, odborov, komisij in nadzornih odborov, so ena od stvari, ki v Sloveniji niso poenotene. Vsaj za vseh 30 občin na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in na kočevsko-ribniškem območju, ki smo jih vzeli pod drobnogled in skušali v tem primerjati, lahko mirne duše rečemo, da je različnih sejnin toliko, kolikor je občin. Še najbolj poenotene so glede sejnin za dopisne seje, a tudi pri tem je izjema.

Koliko natančno zaslužijo naši svetniki?

Sejnine članov občinskih svetov, delovnih teles in nadzornih odborov se ne razlikujejo le po višini – Velike razlike med občinami so tudi v razmerjih upravičencev

Mojca Leskovšek Svete