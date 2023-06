Ob porušenju balkona na novomeškem Glavnem trgu poškodovani dve osebi

11.6.2023 | 18:15

Kolona, ki je nastala ob nesreči na cesti med Poganci in Stransko vasjo (Foto: FB PKD)

Okoli 14. ure se je na Glavnem trgu v Novem mestu porušil balkon na stanovanjski hiši, dve osebi pa sta padli z višine štirih metrov na tla. Reševalci nujne medicinske pomoči so ju oskrbeli na kraju in ju odpeljali v novomeško bolnišnico. Posredovali so tudi gasilci, poroča center za obveščanje.

Gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb do reševalnega vozila

Bočno v drevo

Ob 15.33 je na cesti Novo mesto - Stranska vas voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste ter bočno trčil v drevo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in ga prepeljali v SB Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom razprli ukleščeno vozilo, ga potegnili nazaj na cesto in naložili na vozilo vlečne službe.

