Pancar šesti v Nemčiji, najvišje letos

12.6.2023 | 08:40

Pancar (253) je v Nemčiji z osvojitvijo 6. mesta skupno na dirki ponovil najboljši rezultat v karieri v razredu MX2 na preizkušnjah svetovnega prvenstva. (Foto: AMZS)

Berlin - Slovenski motokrosist Jan Pancar je na dirki svetovnega prvenstva v Nemčiji v razredu MX2 osvojil šesto mesto in s tem izenačil svojo doslej najboljšo uvrstitev v SP. Zmagal je mladi Belgijec Liam Everts. V elitnem razredu MXGP je slavil vodilni španec Jorge Prado, dirko pa je zaznamoval tudi padec Nizozemca Jeffreyja Herlingsa. V okviru spremljevalnega programa je bila na istem prizorišču na sporedu šesta dirka evropskega prvenstva v razredu EMX 125, na kateri je nastopil Jaka Peklaj. Osvojil je štiri točke.

Pancar je bil tudi na tej dirki edini slovenski predstavnik v SP. V MXGP namreč svetovni prvak Tim Gajser še ne nastopa, čeprav se je po poškodbi in zlomu noge na zadnji pripravljalni dirki že vrnil na motor in trenira na svoji domači stezi.

Pancar je v Teutschenthalu že posegel podobno visoko, šesti je bil na nemškem prizorišču tudi lani. Včeraj je obe vožnji odpeljal dobro, v prvi je sicer slabše startal, a je imel nato ves čas stik z najboljšimi. Prvo je končal na šestem mestu, v drugi se je z desetega prav tako prebil na šesto, potem ko je prehitel tudi v tej sezoni že vodilnega Belgijca Jaga Geertsa. Ta se je po zlomu zapestja zelo hitro vrnil v karavano, a vendarle ni mogel zdržati visokega ritma dveh voženj do konca.

Slovenskemu dirkaču je na koncu le malo zmanjkalo, pa bi dosegel celo najboljšo uvrstitev v karieri. Za petim mestom na dirki in Dancem Mikkelom Haarupom je namreč zaostal le točko, za četrtim Nizozemcem Roanom van de Moosdijkom pa dve.

V ospredju je prvo zmago slavil mladi Liam Everts, ki je predstavnik tretje generacije slovite belgijske motokrosistične družine. Drugi je bil Italijan Andrea Adamo, tretji pa Francoz Thibault Benistant.

Skupno je prvi Adamo s 405 točkami, drugi Benistant s 392, tretji pa Nizozemec Kay de Wolf s 388. Pancar je ostal na desetem mestu v seštevku sezone, ima pa 193 točk.

V elitnem razredu MXGP pa bo Herlings, nekdanji svetovni prvak in dirkač, ki je imel že veliko težav s poškodbami, najverjetneje spet moral na bolniško. V prvi vožnji je namreč dirkač, ki je v Nemčijo prišel kot drugi s 15 točkami zaostanka za Jorgejem Pradom, grdo padel. Vožnjo je sicer nadaljeval, toda v počasnem ritmu in nazadnje prišel le do 20. mesta in ene točke. V drugi nato ni nastopil, iz njegove ekipe KTM pa za zdaj še ni informacij, ali gre za hujšo poškodbo oziroma ali bo moral kakšno dirki izpustiti.

Brez Herlingsa je tako do gladke zmage prišel Prado, ki je bil najboljši v obeh vožnjah. Za Špancem je bil drugi z desetimi točkami manj Nizozemec Glenn Coldenhoff, tretji pa Španec Ruben Fernandez, moštveni sotekmovalec Gajserja v tovarniški ekipi Honde.

V seštevku sezone je tako Prado še občutno povečal naskok pred tekmecem, zdaj ima 453 točk, Herlings pa 386. Tretji je Francoz Romain Febvre s 347.

V okviru spremljevalnega programa je v Nemčiji potekala tudi šesta dirka evropskega prvenstva v razredu EMX 125. Slovenski predstavnik Jaka Peklaj je prvo vožnjo v soboto končal na 19. mestu, včeraj dopoldne je v drugi vožnji ponovil dosežek. Skupno je na dirki osvojil 22. mesto in štiri točke, v skupnem seštevku točkovanja ima po šestih dirkah 17 točk in je 26.

Sezona se bo nadaljevala 25. junija v indonezijski Sumbawi.

* Izidi:

* MXGP:

- 1. vožnja: 1. Jorge Prado (Špa), 2. Jeremy Seewer (Švi), 3. Ruben Fernandez (Špa);

- 2. vožnja: 1. Jorge Prado (Ššpa), 2. Glenn Coldenhoff (Niz), 3. Romain Febvre (Fra);

- skupno na dirki: 1. Jorge Prado (Špa) 50, 2. Glenn Coldenhoff (Niz) 40, 3. Ruben Fernandez (Špa) 38 ...

- SP skupno (9): 1. Jorge Prado (Špa) 453, 2. Jeffrey Herlings (Niz) 386, 3. Romain Febvre (Fra) 347 ...

* MX2:

- skupno na dirki: 1. Liam Everts (Bel) 47, 2. Andrea Adamo (Ita) 42, 3. Thibault Benistant (Fra) 38 ... 6. Jan Pancar (Slo) 30

- SP skupno (9): 1. Andrea Adamo (Ita) 405, 2. Thibault Benistant (Fra) 392, 3. Kay de Wolf (Niz) 388 ... 10. Jan Pancar (Slo) 193

STA; M. K.