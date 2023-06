FOTO: Praznik češenj

12.6.2023 | 08:10

Z leve predsednik PGD Brusnice Anton Deželan, član PGD Brusnice in redar na prazniku Miha Rolih, predsednik krajevne skupnosti Ivan Kralj in vodja razstave Jože Borsan (Foto: M. L.)

PGD Brusnice je poskrbelo za glavnino sobotnega prazničnega sporeda. Kljub temu so bili čili in tako se nekateri člani že v nedeljo zjutraj odpravili na gasilsko tekmovanje. (Foto: M. L.)

V povorki so se predstavili tudi vinogradniki. (Foto: L. L.)

Potem pa je tudi mijavkal. (Foto: L. L.)

Brusnice - V Brusnicah so imeli v soboto in nedeljo praznik češenj 2023, ki ga je pripravila krajevne skupnost Brusnice ob pomoči lokalnih podjetnikov.

Brusniški organizatorji, od gasilcev in vinogradnikov do gospodinj, so se priprave tokratnega praznika lotili s svojo znano zavzetostjo. »Krajevna skupnost se je bolj intenzivno vključila v organizacijo z namenom, da omenjeni praznik ne bi zamrl. Smo nekako v menjavi generacije, ko pričakujemo, da se mlajši vključujejo in počasi prevzamejo pobudo delovanja v društvih in tudi v krajevni skupnosti,« pravi predsednik krajevne skupnosti Ivan Kralj.

Včeraj dopoldne so nadaljevali praznovanje z razstavo in prodajo češenj ter češnjevih jedi. Na razstavi je svojo ustvarjalnost pokazala tudi osnovna šola Brusnice, ki vključuje tudi vrtec.

V Brusnice na praznik češenj je včeraj dopoldne prišla kar velika skupina iz Šentjerneja, in sicer so bili to večinoma člani tamkajšnjega Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Kot sta povedala visoka predstavnika tega društva Janez Selak in Franc Kovačič, ki je predsednik, so okrog trideset kilogramov krompirja tudi tokrat pripravili po svoji utečeni recepturi, ki vključuje med drugim mast krškopoljca. Krompir so sladokuscem delili brezplačno, pri čemer so simpatične porcije okrasili s češnjo, s čimer so se prikupili tudi Brusnicam, ki imajo češnjo za svoj zaščitni znak.

Povedati je treba, da so nekateri obiskovalci prišli malce s strahom na praznik češenj 2023, češ, ali bo sploh kaj češenj in češnjevega zavitka in ostalih dobrot. Bojazen je bila odveč, ker je bilo naprodaj kar nekaj češenj in so prav te s praznika tudi na naših fotografijah.

Včeraj popoldne so pripravili povorko. V njej so prikazali nekatera kmečka orodja. Predstava je bila precej v znamenju češenj in vina. S povorko so predstavili tudi različne letne čase. Tako so mimo velike množice gledalcev počasi potovali kosci in grabljice, poletni kopalci v Termah Suhadol, smučarji v brusniškem Kitzbühlu in ne nazadnje lokalni vinogradniki, ki, gledano po koledarju, poosebljajo jesen. Gasilci PGD Brusnice so otrokom delili bonbone, z vozov so nudili obiskovalcem napitke. Z enega vozila je med obiskovalce letelo perje, a so vseeno slišali in videli vse in tako tudi pihalno godbo s harmonikarjem Petrom in trebanjske mažoretke. Po prizorišču so se peljali tudi vozniki starodobnih vozil iz Bele krajine, peljal pa se je tudi brusniški muc, ali maček, kar pač je. Zbrani so pozdravili Francija Keka, ki se je peljal mimo na specialnem lokalnem vozilu, na katerem je tudi vstal, da je z občutkom pozdravil množico. Celoten živahni utrip povorke sta s pripombami in z vprašanji še malo podžigala napovedovalca Roman Hudoklin in že omenjeni Ivan Kralj. Ko je minila povorka, se je začela zabava z živo glasbo.

V soboto so pripravili v okviru praznika češenj krajšo slovesnost v počastitev praznika krajevne skupnosti, na kateri je zbrane nagovoril predsednik krajevne skupnosti Ivan Kralj. V kulturnem programu je nastopil glasbeni trio, ki ga vodi Tone Krkovič. Večer so nadaljevali z veselico, ki jo je pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo Brusnice. Privabila je številne obiskovalce.

Praznik češenj je bil živahen in dobro obiskan oba dneva in zdelo se je, da je svojevrsten obračun s korono. Zaradi te so morale tudi slovite brusniške hrustavke, te češnje z zaščitenim krajevnim poreklom, namreč določen čas čakati novo priložnost, in ta je nastopila, kot rečeno, v dveh prireditvenih dneh praznika češenj 2023 ob koncu tedna.

M. L., foto: M. L. in L. L.

Galerija