Davi gorelo sredi Mokronoga

12.6.2023 | 07:00

Davi ob 4.27 je na Starem trgu v Mokronogu zagorelo v proizvodnih prostorih podjetja. Gasilci PGD Mokronog, Sveti Križ, Štatenberg, Trebelno, Velika Strmica in Trebnje so pogasili požar na stroju za izdelovanje plastičnih izdelkov, prezračili prostore in ohladili stroj. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo raziskale vzrok požara in višino škode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH na izvodu Gorenjci.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, izvod Desno;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, izvod 3 V Hrib;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Cerkev.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA, izvod 2.LJUBEN ZGORAJ;

- od 9:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 1, izvod 4.RAGOVSKA 28-38.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GOMILA;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP MOKRO POLJE 1950.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 7:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC PRI ČATEŽU;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3, izvod 2.HRIB.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Mirna Roje 3 med 8:30 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Vrh Dolinšek, nizkonapetostno omrežje – Smer Dolinšek in med 8. in 13.30 uro na območju TP Florjanski graben, nizkonapetostno omrežje – 1 vrsta Novšak; na območju nadzorništva Krško okolica pa med 8. in 13. uro na območju TP Ravne Zdole, nizkonapetostno omrežje – Proti Planincu in med 11. in 14. uro na območju TP Zgornja Pohanca.

M. K.