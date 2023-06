Voda pritekla tudi v najvišje ležeče naselje v občini

12.6.2023 | 10:30

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica/Obolno - Po več desetletjih dograjevanj vodovodnega omrežja v Krajevni skupnosti Metnaj je voda pritekla tudi do najvišje ležečih krajev v občini Ivančna Gorica. Slovesnost ob zaključku izgradnje vodovoda na Obolnem je, kot sporočajo z občine, potekala pri Turistični kmetiji Berčon. Preizkus vodovodnega omrežja so opravili člani PGD Metnaj, novo pridobitev pa je blagoslovil stiški župnik p. Branko Petauer.



V imenu krajanov Obolnega je zbrane nagovoril Franci Berčon s Turistične kmetije Obolno. S ponosom je povedal, da je izgradnja vodovoda dokaz, da vas ne bo izumrla in da lahko s pomočjo Občine Ivančna Gorica in župana Dušana Strnada voda teče tudi navzgor. Predsednik Sveta KS Metnaj Aleš Janežič, je v nadaljevanju prisotnim orisal zgodovino vodovodov v krajevni skupnosti, ki je največja po površini v ivanški občini. Podrobneje je predstavil tudi potek izgradnje vodovodnega sistema v naseljih Osredek na Stično in Obolno. Povedal je, da je kljub majhnemu številu hiš, ta pridobitev za krajne in njihovo krajevno skupnost izjemnega pomena.

Po besedah župana Dušan Strnada je projekt izgradnje vodovoda obolno občinski proračun stal 250.000 evrov. Zgrajena sta bila dva kilometra vodovodnega sistema, postavljenih več hidrantnih omrežij in zgrajena tlačna postaja za zagotavljanje zadostnega tlaka v vodovodu. Želja občine je opremiti vsa gospodinjstva z javnim vodovodom, tudi na najbolj zahtevnejših in najvišje ležečih legah, ki poleg lastne uporabe omogoča tudi dodaten razvoj turizma. Povedal je še, da gre proti koncu tudi izgradnja vodovoda v Ravnem Dolu (KS Krka), s tem pa bo dograjen še zadnji manjkajoči vodovod v 137 naseljih ivanške občine. Sedaj bo potrebno finančna sredstva zlasti zagotavljati za obnovo dotrajanih vodovodov z starimi azbestnimi cevmi.

V imenu izvajalcev se je za odlično sodelovanje in potrpežljivost v času gradnje prisotnim zahvalil tehnični direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Tomaž Rigler. Komunalno podjetje Grosuplje je pri projektu izgradnje vodovoda na Obolnem nastopilo kot projektant in kot glavni izvajalec s podizvajalcem Komunalne gradnje Grosuplje, so še zapisali v sporočilu za javnost ivanške občine.

M. K.

Galerija