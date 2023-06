Manca odpela, prihajajo Prifarci, Magnifico in Nina; spet odprta Grajska kavarna

12.6.2023 | 12:30

Manca je ob koncu zapela se z MlPZ Osminke

Sevnica - Grajska kavarna končno spet odprta, a predvidoma le do septembra – Pozimi se, zaradi dragega ogrevanja in ob oderuški najemnini, prejšnji najemnici lokala račun ni izšel

Sevniško grajsko poletje (SGP) 2023 je sevniški javni zavod za kulturo, šport in mladinske dejavnosti (KŠTM) napovedal s kar pestrim, kulturno-zabavnim programom, ki se je začel s koncertom pevke Mance Špik in bo od junija do septembra obiskovalcem omogočil prost vstop na več dogodkov. Vstopnina pa je za koncerte znanih estradnih umetnikov. Manca, ki je dobro obiskan koncert zaključila s skupnim nastopom z mladinskim pevskim zborom Osminke OŠ Sava Kladnika Sevnica pod vodstvom Nataše Vidic, je imela ceno vstopnice 18 evrov, Magnifico pa bo dražji za 10 evrov.

SGP se je nadaljevalo z dnevom odprtih vrat, ko so glumači, prav tako v grajskem atriju, pripravili glumaški srednjeveški tabor, na katerem so se lahko v nekaterih spretnostih preizkusili ne le otroci, marveč tudi njihovi spremljevalci.

Pretekli petek so pobožali ušesa obiskovalcev ubrani glasovi nekdanjih Boštanjskih fantov na koncertu okteta Jurij Dalmatin, ki bo prihodnje leto obeležil kar 60 let neprekinjenega prepevanja. Vodenje okteta je prevzela domačinka Petra Stopar, pevci pa so na povabilo slovenske skupnosti leta 2017 gostovali tudi v Avstraliji in pripravili koncerte v Melbournu in Adelaidi. Stoparjeva vodi tudi MePZ Lisca Sevnica, ki načrtuje v okviru SGP 2023 v petek, 16. junija, ob 19. uri, koncert z MePZ SKD Triglav Split, s katerim Sevničani že dlje dobro sodelujejo.

V soboto, 17. junija, bo od 10. do 18. ure potekal v parku pred občino Sevnica XXIII. mednarodni sevniški likovni shod pod mentorstvom vsestranskega sevniškega umetnika Rudija Stoparja, čigar razstavo bodo odprli v grajski galeriji v sredo, 5. julija, ob 19. uri z nastopom Vokalnih 5.

V grajskem atriju bo v sredo, 21. junija, ob 18. uri koncert Glasbene šole Sevnica.

SKUPNO POSAVSKO PRAZNOVANJE DNEVA DRŽAVNOSTI

V grajskem parku naj bi bilo v petek, 23. junija, ob 19. uri skupno posavsko praznovanje dneva državnosti s koncertom Godbe Sevnica in pevskimi solisti Glasbene šole Sevnica. V pogojniku pišemo, ker so prireditve na prostem pač odvisne od vremena. Pri KŠTM imajo sicer za manjše sestave kot zasilno rešitev dvorano Alberta Felicijana na gradu, ki bi bila gotovo pretesna za koncert Prifarcev, ki so ga zaradi slabe vremenske napovedi z 8. junija prestavili na 22. junij, ob 19.30. Nekoliko bolj sprejemljiv rezervni scenarij je kulturna dvorana v Sevnici, a tudi 230 sedežev je premalo za estradnike, ki so vajeni nastopati pred tisočglavo množico.

V grajskem parku sta predvidena tudi koncerta Magnifica v četrtek, 6. julija, ob 20. uri in koncert Nine Pušlar v četrtek, 24. avgusta, ob 19.30.

O napovedanih in ostalih dogodkih v okviru SGP 2023 bomo še poročali.

MATEJ GOVEKAR IZ ŠPICE PREVZEL GRAJSKO KAVARNO

Matej Govekar bo ob Spici prevzel se Grajsko kavarno (2)

Za Sevničane, ki radi obiskujejo grad, pa je morda najbolj razveseljivo to, da je po daljšem času spet odprla vrata Grajska kavarna, za katero na KŠTM in Občini nikakor niso uspeli najti gostinca, čeprav so sevniški občinski svetniki ponovno odprtje kavarne večkrat zahtevali. Župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Mojca Pernovšek sta se naposled le uspela dogovoriti za odprtje kavarne vsaj ob vikendih s sevniškim gostincem Matejem Govekarjem, ki že ima na Glavnem trgu, nasproti občine in pod sevniškim gradom, priljubljen lokal Špica. »Ker sem domačin, doma se iz Florjanske ulice, sem težko gledal, da je grajska kavarna na tako izjemni lokaciji, s čudovitim razgledom po dolini Save, zaprta, da obiskovalec ne more na terasi popiti niti kavice,« je povedal podjetni lokal patriot Govekar.

Grajska kavarna bo do septembra odprta ob petkih od 15. do 22. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 19. ure, delovni čas pa bodo prilagajali, morda celo razširili še na druge dneve in podaljševali, če bo dovolj obiskovalcev. Pozimi pa se zaradi dragega ogrevanja na elektriko račun nikakor ne bi izšel. Tako kot se ni mladi podjetnici, ki je Grajsko kavarno obogatila z raznimi vsebinami, privabila precej gostov, ki poprej niso bili redni obiskovalci gradu, toda najemnina 800 evrov je bila ne le pretirana, že kar oderuška. Če bi na KŠTM oz. občini poslušali ljudi, da bi določili le simbolično najemnino za lokal, bi lahko imeli že zdavnaj odprto kavarno na najbolj prepoznavni sevniški veduti!

P. P.

Galerija