Andreja Primožič, pridelovalka jagod haskap - Dela je več, kot je pričakovala

12.6.2023 | 14:30

Andreja Primožič; jagodam haskap pogovorno rečemo tudi sibirske borovnice

Trebelno - Andreja Primožič s Trebelnega je ena tistih, ki neradi prepuščajo stvari naključju. »Rada dolgoročno načrtujem,« pravi. Zato je tudi leta 2016 kot ena prvih na območju, ki ga pokriva naš časopis, začela pridelovati jagode haskap. S partnerjem imata namreč tri otroke, in čeprav so ti danes stari šele 11, 10 in 8 let, je Andreja že takrat razmišljala, kako jih bosta šolala, če se bodo nekoč odločili za študij v Ljubljani, in začela tudi delati za to, da bosta zmogla to finančno breme.

Andreja Primožič s Trebelnega je bila leta 2016 med prvimi pridelovalci jagod haskap na našem območju – Letos jih bo lahko ponudila tudi posameznim kupcem

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

Mojca Leskovšek Svete