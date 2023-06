7. Festival brezglutenske ponudbe navdušil

12.6.2023 | 13:30

Novo mesto - Na Glavnem trgu je Društvo Celiac Slovenija v soboto pripravilo že 7. festival brezglutenske ponudbe. Kot sporoča organizator, je več kot tisoč obiskovalcev, med njimi številni bolniki s celiakijo iz cele Slovenije, ''z veseljem pohajkovalo med stojnicami, uživalo v izdelkih 13. ponudnikov in se prepustilo čarom brezglutenske pravljice.'' Dodajajo, da so ''z izjemnimi okusi in vonji, ki so se širili po zraku, privabili tudi Mestno godbo Novo mesto na trg. Res je bilo neverjetno, kako je dišalo po brezglutenskih dobrotah, ki so jih obiskovalci lahko okušali in si jih privoščili.''

Ob tej priložnosti so pripravili tudi posebno presenečenje za svojega ambasadorja in srčnega ultramaratonca Andreja Zupana. Skupaj so tako nazdravili njegovemu zadnjemu dosežku - nazivu osebnosti meseca maja Televizije Vaš kanal.

Zbrane je pozdravila tudi podžupanja MO Novo mesto Sara Tomšič.

V Društvu Celiac Slovenija poudarjajo, da je brezglutenski festival znova dokazal, da tudi osebe s celiakijo hrepenijo po priložnostih, ko lahko brez skrbi uživajo v varnih brezglutenskih dobrotah: ''Ta festival je eden od mnogih korakov, ki kažejo, da je čas, da se več pozornosti posveti tej skupnosti po vsej Sloveniji. Skupaj lahko ustvarimo več takšnih dogodkov, ki bodo zagotovili, da se nihče več ne počuti pozabljen.''

M. K.

Foto: Društvo Celiac Slovenija

