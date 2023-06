Vinjen trčil v gospodarsko poslopje in odkorakal; tudi sicer pester vikend

12.6.2023 | 18:30

Tole pa je razlog današnjega hudega zastoja na dolenjski avtocesti pri Trebnjem, o katerem smo poročali dopoldne. (Foto: FB PKD)

Policisti so med vikendom na številko 113 prejeli 707 klicev, od tega je bilo 212 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, danes poročajo s PU Novo mesto.

Zasegi vozil večkratnim kršiteljem

Brežiški policisti so v petek dopoldne kontrolirali 41-letnega voznika osebnega avtomobila iz okolice Krškega. Ugotovili so, da nima vozniškega dovoljenja, na avtu pa so nameščene tablice, ki niso pripadale vozilu, ki ga je vozil. Avto so mu zasegli, zoper njega pa uvedli postopek o prekršku.

V noči na soboto so novomeški policisti v Žabji vasi ustavili 31-letno voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da je voznici vozniško dovoljenje poteklo. Vozilo so ji zasegli.

Metliški policisti so v soboto popoldne kontrolirali 20-letnega voznika iz okolice Metlike. Ugotovili so, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli. Na avtu je imel tablice drugega vozila, avto pa ni bil registriran.

Brežiški policisti so proti večeru ustavili 31-letnega voznika neregistriranega kolesa z motorjem. V postopku so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Kolo z motorjem so mu zasegli.

V Dobravi pri Škocjanu pa so v nedeljo opoldne ustavili 22-letno voznico osebnega avtomobila iz Novega mesta. NI imela vozniškega dovoljenja, zato so tudi njej avto zasegli in uvedli postopek o prekršku.

Prometne nesreče

Med vikendom so policisti obravnavali dvajset prometnih nesreč, od tega eno s hudimi in tri z lažjimi poškodbami, devet je bilo trkov z divjadjo.

V petek dopoldne je 57-letni voznik osebnega avtomobila na cesti Javorovica – Šmarje, domnevno zaradi vožnje preblizu desnega roba, izgubil oblast nad vozilom in se zaletel v gospodarsko poslopje ob cesti. Voznik je iz kraja odšel peš, a so ga policisti prestregli in pripeljali nazaj na kraj nesreče. Zaradi sume vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1.27 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Za voznika in vozilo so poskrbeli njegovi sorodniki.

V soboto dopoldne je 46-letna motoristka na cesti iz Novega mesta proti Metliki pri prehitevanju spregledala, da je voznica v koloni vozil že začela zavijati levo. Pri trku je padla po tleh in se hudo poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v novomeško bolnišnico. Pri nobenem od udeležencev niso ugotovili prisotnosti alkohola.

V nedeljo popoldne je pri Stranski vasi 18-letni voznik osebnega avtomobila, domnevno zaradi prevelike hitrosti, izgubil oblast nad vozilom – zapeljal je s ceste in nato po brežini navzdol, nakar je trčil v drevo. Bil je pripet z varnostnim pasom in se je v nesreči lažje poškodoval. Preizkus alkoholiziranosti je bil negativen.

Kriminaliteta

Policisti so obravnavali deset vlomov in enajst različnih tatvin.

V noči na soboto so neznanci vlomili v osebni avtomobil v Praprečah pri Temenici. Lastniki iz Trebnjega so to ugotovili šele naslednje jutro in prijavili na številko 113. Po prvih ugotovitvah so storilci v avtu našli kuverto z nekaj denarja. Skupaj so lastnikom povzročili za okoli tisoč evrov škode.

V Velikem Slatniku so v soboto dopoldne pogrešili frezo znamke Simplicity. Policisti so opravili ogled, saj so storilci v zadnjih dneh na silo poškodovali dvoje vrat na gospodarskem poslopju in odpeljali frezo. Lastnikom so povzročili za okoli osemsto evrov škode.

V soboto med 9.30 in 10.40 uro je neznanec izkoristil priložnost in Pod Goro v Krškem razbil steklo na parkiranem avtomobilu ter odnesel nahrbtnik z denarnico in dokumenti. Skupaj je povzročil za okoli sedemsto evrov škode.

Policisti so v soboto popoldne opravili ogled vloma v hišo in garažo v Kettejevem drevoredu v Novem mestu. Hiša je bila 14 dni brez stanovalcev. Storilci so odnesli akumulator motornega kolesa, več kosov nakita, dva električna podaljška na kolutih po 30 in 50 metrov, več električnih podaljškov različnih dimenzij, obrezovalnik žive meje, samokolnico, motorno žago znamke Stihl, bakreno ročno škropilnico, nahrbtno kosilnico Stihl, visokotlačni čistilec znamke HDEM 1901 Zubehoren (modro črne barve) … Ocenjujejo, da je skupne škode za okoli sedem tisoč evrov.

V noči na nedeljo so vlomilci iz domače delavnice v Dolenjem Kamenju v Novem mestu ukradli štiri motorne žage, agregat in plastično posodo z dvajsetimi litri dizelskega goriva. Škode je za okoli dva tisoč evrov.

Metliški policisti so v nedeljo popoldne obravnavali več vlomov v zidanice vinorodnega okoliša Plešivica (okolica Trnovca). Ponoči so storilci odnesli kosilnico na nitko Husquarna, štiri plastične posode z gorivom, športne copate in čevlje, brezžični zvočnik. Po prvih ocenah je škode za več kot tri tisoč evrov. Na Malem Orehku pa so v nedeljo popoldne prav tako prijavili vlom v zidanico – storilci so odnesli zračno puško, lastnikom pa skupaj s škodo na vratih naredili za okoli 240 evrov škode.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so med vikendom na območju policijske uprave Novo mesto obravnavali 368 tujcev, ki so na nedovoljen način prestopili notranjo mejo oziroma se nahajali na območju Slovenije brez ustreznih dokumentov. Po do sedaj znanih podatkih jih je največ bilo iz Pakistana, Maroka, Bangladeša, Nepala, Afganistana in Sirije. Vsi so bili prijeti na območju Posavja. Postopku s tujci še niso zaključeni.

V soboto nekaj po poldnevu so policisti specializirane enote za nadzor državne meje generalne policijske uprave na bencinskem servisu na Obrežju ustavili dve vozili poljskih registrskih tablic – prvo je vozil 32-letni državljan Uzbekistana, drugo pa 29-letni državljan Kirgizistana. Prvi je v avtu vozil družino iz Turčije (dva odrasla in trije otroci), drugi pa dva državljana Iraka in enega iz Turčije. Nihče od njih ni imel ustreznih dokumentov za prestop notranje meje. Oba avtomobila so zasegli, voznika pa pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

Policisti novoustanovljene policijske postaje za izravnalne ukrepe so v soboto popoldne v okolici Obrežja kontrolirali osebni avtomobil hrvaških tablic, ki ga je vozil 32-letni državljan Kosova. V vozilu je imel tri državljane Kitajske, ki niso imeli ustreznih dokumentov. 32-letnika so pridržali, avto so mu zasegli.

M. K.