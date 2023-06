Krkin športni dan - krkaši tudi letos pokazali svoje športne talente

12.6.2023 | 18:00

Športnik leta Robert Turk

Najboljša športna ekipa Skupne službe družbe

Novo mesto - Minulo soboto so na igriščih športnega parka na Loki Krkine sodelavke in sodelavci zaključili še eno športno sezono. Športniki so odigrali zaključne tekme odbojke, košarke, nogometa in mnogoboja ter se pomerili v pikadu, orientacijskem teku in veslanju. Tudi tokrat so pokazali svoje talente in kondicijo v različnih športnih disciplinah in dejavnostih ter krepili dobre medsebojne odnose, sporočajo iz Krke. Najboljšim ekipam in posameznikom so podelili pokale, razglasili pa so tudi najboljšo športnico in športnika leta. Za najmlajše so tudi letos organizirali Pikove športne igre, ki so jim pridružili še smučarske skoke na mini Planici. Dogodka pa so se udeležili tudi številni navijači.

V sklopu tekmovanja Izbiramo najboljšo ekipo v športni rekreaciji so potekale tekme v odbojki, nogometu in košarki. Krkaši so se pomerili tudi v pikadu, orientacijskem teku in veslanju. Za ljubitelje hoje so organizirali dva pohoda, krajšega za družine in 10-kilometrskega za bolj vzdržne pohodnike, za rekreativne kolesarje pa tri kolesarske izlete – dva po dolenjski trasi, tretjega pa iz Ljubljane do športnega parka na Loki. Ostali so se lahko preizkusili v vožnji s čolnom ali supom po reki Krki in na plezalni steni.

Najboljšim ekipam so takoj po končanih tekmah podelili pokale. V tekmovalnem delu so bili letos najboljši sodelavci iz organizacijskih enot, združenih v skupino Skupne službe družbe, v množični športni udeležbi, ki se prav tako točkuje, pa so letos pokal prejeli športniki iz Oskrbne verige.

Tudi letos so razglasili naj športnika. Tokrat sta plaketo in posebno Krkino značko prejela Teja Švent, športnica z največ nastopi na Delavskih športnih igrah (DŠI) in največ osvojenimi točkami med vsemi krkaši, in Robert Turk, ki je s svojim osebnim angažiranjem in doseženimi rezultati med najbolj zaslužnimi za Krkine zmage na DŠI, lani je bil izbral celo za najboljšega športnika minule, 62. sezone DŠI.

Šventova je v minuli sezoni na DŠI zbrala 10 nastopov, med katerimi se je najbolje izkazala v veleslalomu, smučarskem teku, badmintonu, tenisu in odbojki. Obenem je redna udeleženka skoraj vseh Krkinih tekmovanj. Turk pa je na DŠI zbral največ ekipnih in posameznih točk. Nastopil je na 11 tekmovanjih, najbolj pa se je izkazal pri plavanju, pikadu, veslanju in nogometu. Sicer aktivno sodeluje pri izboru in obveščanju moške ekipe DŠI in je tudi redni udeleženec vseh Krkinih športnih tekmovanj, so še zapisali v Krkinem sporočilu za javnost.

M. K.

Foto: Krka d.d.

Galerija