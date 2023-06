Knobleharjevo v Škocjanu še bolj bogato

13.6.2023 | 08:00

Na včerajšnji novinarski konferenci Knobleharjevo 2023 so spregovorili (od leve proti desni): Peter Kokotec, Stanislav Hočevar, Jože Kapler, Mateja Robek Zaletelj in Tomaž Nabergoj.

Škocjan - Od 16. junija do 9. julija bo potekalo pestro dogajanje ob letošnjem občinskem prazniku Knobleharjevo 2023. Tradicionalnemu programu so dodali še nekatere nove prireditve, tako da je program res pester.

»Vključili smo vsa delujoča društva v občini in nabor prireditev je pester, tako da se bo gotovo našlo veliko zanimivega tako za mlade kot za starejše. Želimo si čim več obiska, ne le domačinov,« pravi škocjanski župan Jože Kapler.

Mateja Robek Zaletelj

Na ponedeljkovi novinarski konferenci je program podrobno predstavila Mateja Robek Zaletelj iz občinske uprave. Občinski praznik, ki ga že leta pripravljajo v spomin na velikega rojaka, misijonarja dr. Ignacija Knobleharja, bodo obeležili s 15 prazničnimi dnevi, v okviru katerih bodo pripravili kar 25 prireditev.

V petek srednjeveški dan

Začelo se bo v petek s srednjeveškim dnevom na Otoku pri Dobravi, ki ga organizirajo skupaj z občino Šentjernej in Narodnim muzejem Slovenije. Pri cerkvici sv. Nikolaja bo od 9. ure do 19. ure potekal srednjeveški tabor, pripravljajo vodene oglede pomembnega arheološkega najdišča Gutenwerd in cerkvice, ob 18. uri bo predstavitev dveh informativnih tabel in ob 18.30 koncert in recital pesmi v cerkvi.

Tomaž Nabergoj

Kot je povedal kustos Narodnega muzeja Slovenije Tomaž Nabergoj, želijo tako prikazati, kje je lokacija srednjeveškega Gutenwerda, kaj se je arheološkega tam ohranilo ter predstaviti vsakdanje življenje srednjega veka v srednjeveškem taboru. »Javnost je treba ozavestiti o izjemni dediščini in pomembni zgodovini teh krajev,« je dejal.

Knobleharjev festival, sejem na Bučki, državne kmečke igre ...

V čast dneva državnosti bo v nedeljo, 18. junija, na Stopnem tradicionalna maša za domovino, ki jo bo daroval nekdanji kaplan mag. Janez Žakelj, in kulturni program. Slavnostna govornica bo tokrat dr. Ignacija Fridl Jarc.

Minka Marušič (na levi), predsednica DU Škocjan, je predstavila dogodke društva ob prazniku.

Med pomembnejšimi dogodki bo 2. Knobleharjev festival 23. junija na čudovito urejenem območju ob Radulji v Škocjanu, kjer ne bo manjkalo cirkuške zabave za najmlajše, ustvarjalnih in športnih delavnic, na voljo bo domača gostinska ponudba, stojnice unikatnih izdelkov domače in rokodelske obrti, itd. Lani je bil festival dobro obiskan.

V Škocjanu so ponosni, da bodo letos gostitelji državnih kmečkih iger, ki bodo v soboto, 24. junija, od 12. ure naprej potekale pri gasilskem domu v Škocjanu. Tekmovalke iz društev podeželskih žena iz vse Slovenije se bodo pomerile v spretnostnih igrah.

Na praznični dan dneva državnosti bo živahno na Bučki, kjer domača društva pripravljajo tradicionalni semanji dan s šarkeljado, prireditev pa bo letos prvič potekala na gasilskem poligonu.

Franci Matko in Jože Kapler

Med pomembnejšimi dogodki velja omeniti še večer vina, penine in glasbe na prireditvenem prostoru pred občinsko stavbo v Škocjanu, v sklopu katerega želijo promovirati domače vino ter okoliške vinarje. Kot je povedal predsednik Društva vinogradnikov Škocjan Franci Matko, ne bo manjkal celoten cvičkov dvor, ki se mu je letos pridružil ambasador cvička Franci Smrekar, škocjanski vinogradnik.

Nov gasilski dom v Grmovljah

Letošnje Knobleharjevo seveda ne bo minilo brez slavnostne seje občinskega sveta in podelitve občinskih priznanj in nagrade zaslužnim občanom, pa tudi priznanj občinskega gasilskega poveljstva občine Škocjan 6. julija.

Posebej veseli bodo gasilci PGD Grmovlje, ki bodo 8. julija namenu predali nov gasilski dom, ki so ga z veliko truda in prizadevanj uspeli postaviti v letu in pol. V času Knobleharjevega bo okrogli jubilej – 30 let delovanja – proslavilo škocjansko turistično društvo.

Zlata maša rojaka Stanislava Hočevarja

Peter Kokotec in Stanislav Hočevar

Na predvečer rojstva velikega misijonarja pa bo 5. julija na Knobleharjevem trgu potekala Knobleharjeva akademija, na kateri bo slavnostni govornik škocjanski rojak, upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Prav z njegovo zlato mašo se bo v nedeljo, 9. julija, ob 10.30 tudi zaključilo letošnje praznovanje.

Stanislav Hočevar, ki je redovnik salezijanec že 60 let in je po svetu opravljal različne službe, zadnjih 23 let pa je bil beograjski nadškof, je povedal, da slavje jubileja vidi v službi povezovanja in edinosti med kristjani, pri srcu mu je zlasti razumevanje in sprava med narodi, za kar se bo treba še naprej truditi.

Izpostavil je, kako ga navdihuje in navdušuje veliki rojak dr. Ignacij Knoblehar, zato si je za nalogo zadal začetek procesa za njegovo beatifikacijo in kanonizacijo. Temu je naklonjena tudi Škofija Novo mesto, kar je na novinarski konferenci potrdil tudi generalni vikar Peter Kokotec.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija