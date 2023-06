Spet nesreča in zastoj na dolenjki

13.6.2023 | 07:00

Davišnji zastoj od Grosuplja proti Ljubljani (Foto: FB PKD)

Na dolenjski avtocesti so ta čas (7.00) že odstranili posledice jutranje prometne nesreče, ki se je zgodila malo višje proti Ljubljani kot včeraj zjutraj, med Šmarje Sapom in Malencam. Ostaja pa daljši zastoj, ki sega čez priključek Grosuplje vzhod.

Dodano ob 8.10:

Na dolenjski avtocesti je promet oviran za predorom Debeli Hrib proti Ljubljani, vozila so na odstavnem pasu.

Dodano ob 8.50:

O zastoju na dolenjki na promet.si ne poročajo več.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH, na izvodu GORENJCI-LEVO;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1, na izvodu GORENJE TRIBUČE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, Izvod 2 Zabrezje.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA, izvod 3. ZIDANICE ZGORAJ LEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSTROG;

- od 8:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SPAR TREBNJE, izvod 4. SPAR.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica na območju TP Krmelj Lisca, nizkonapetostno omrežje – Montažne hiške med 8. in 14. uro; na območju nadzorništva Krško mesto na območju TO Ardro med 8. in 14. uro; na območju nadzorništa Brežice na območju TP Cerklje 2, nizkonapetostno omrežje – Butara ob Krki med 8. in 11.30 uro; na območju TP Brežice bolnica, nizkonapetostno omrežje – Kajuhova med 8. in 11. uro in na območju TP Velike Malence, nizkonapetostno omrežje – Vikendi naselje Račič med 12. in 14. uro.

M. K.