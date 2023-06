Poletna muzejska noč letos v soorganizaciji Posavskega muzeja

13.6.2023 | 09:30

Letošnjo Poletno muzejsko noč so predstavili v Brežicah. (Foto: Posavski muzej Brežice)

Brežice - Tako kot vsako leto zadnjih 21 let bo tudi letošnja 3. sobota v mesecu juniju v znamenju Poletne muzejske noči. Letos bo potekala 17. junija, program pa se bo odvijal, kot že nekaj zadnjih let, od 18. do 24. ure.

Potem, ko so zadnja leta Poletno muzejsko noč koordinirali sodelavci Muzeja narodne osvoboditve Maribor, sta v letošnjem letu koordinacijo prevzela Posavski muzej Brežice ter Muzej športa, ki je od leta 2022 organizacijska enota Slovenskega šolskega muzeja.

Poletna muzejska noč, o kateri so govorili na včerajšnji novinarski konferenci v Brežicah, je največja promocijska akcija kulturne dediščine, v kateri sodelujejo številni slovenski muzeji, galerije in druge ustanove ter zavodi s področja kulture in izobraževanja.

V zadnjih 20 let stalno narašča število sodelujočih institucij, program pa je vse bogatejši. Akcija je bila uspešno izvedena celo v koronskem času, ko so bili dogodki prilagojeni razmeram in delno preseljeni tudi na splet.

Letošnja Poletna muzejska noč se bo odvijala v 65 krajih širom Slovenije. Skupaj 84 muzejev in galerij vabi obiskovalce na 177 prizorišč, na katerih bo potekalo 369 dogodkov. Tudi letos se je akciji pridružilo nekaj ustanov, ki sodelujejo prvič.

Programi so zelo pestri in bogati. Obiskovalci lahko izbirajo med vodenimi ogledi, delavnicami, koncerti, filmskimi projekcijami, izkustvenimi delavnicami in še več. Zagotovo se za prav vsakega najde nekaj zanimivega, tako za otroke kot za odrasle, so včeraj poudarili v Brežicah.

Program Poletne muzejske noči je dostopen na Facebook strani Skupnosti muzejev Slovenije, dostopen bo tudi na spletni strani, ravno tako pa ga objavljajo sodelujoči muzeji in galerije na svojih spletnih straneh in družbenih omrežjih.

Programska knjižica letošnjih prireditev je na voljo tu.

M. K.