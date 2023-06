Žive meje, drevje, grmovje, trava - segajo na cesto? Pozor, lahko vas doleti kazen

13.6.2023 | 10:20

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - V teh dneh tudi Javno podjetje Komunala Sevnica v sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti kosi travo in odstranjuje vejevje ob cestiščih. Vzdrževalci cest in javnih površin pa vsako leto zaznavajo, da lastniki zemljišč ne odstranjujejo vegetacije, ki sega na javne površine, ob tem opozarjajo na sevniški občini.

Previsoke in preveč razraščene žive meje, z zelenjem obrasle ograje, razraščeno okrasno grmovje, neobrezana drevesa in neurejene gozdne površine, ki zakrivajo prometno signalizacijo ali kako drugače ovirajo cestni promet oziroma gibanje po pločnikih in drugih javnih površinah, predstavljajo varnostno tveganje za vse udeležence v prometu. Poleg zagotavljanja prometne varnosti in preglednosti je obvladovanje vegetacije ob cestah in ob pločnikih pomembno tudi za ustrezno delovanje elementov cestišča, zlasti odvodnjavanja zalednih voda preko muld, jaškov in prepustov, pravijo na občini.

Dodajajo, da je skladno s 66. členom Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica obveznost lastnikov sosednjih zemljišč, ki mejijo občinske ceste ali druge javne površine, da svoje nepremičnine vzdržujejo na način, da so urejenega videza, da morebitno drevje, žive meje ali druga vegetacija ne moti preglednosti ceste in se ne razrašča na občinske ceste ali dele cest ali javne površine, da na njih ni smeti ali drugih odpadkov ter da njihove nepremičnine ne odstopajo od standarda urejenosti sosednjih površin. Ob neupoštevanju določil odloka oziroma neizpolnjevanju obveznosti glede košnje trave in grmovja ob javnih površinah so skladno z odlokom predvideni tudi prekrškovni postopki.

Obveza in odgovornost vsakega lastnika zasebnega zemljišča, ki meji na javno, torej je, da enako mero pozornosti posveča tudi lastnim zelenim površinam, opozarjajo na Občini Sevnica.

M. K.