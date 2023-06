FOTO: Hrastov Dol z obnovljeno lužo ponovno ena najlepših vasi v Sloveniji

13.6.2023 | 11:30

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica/Hrastov Dol - Minuli vikend je v sklopu praznika Občine Ivančna Gorica potekala še zadnja spremljevalna prireditev z odprtjem obnovljene vaške luže v Hrastovem Dolu. V uporabo sta jo slovesno predala župan Dušan Strnad in predsednik Sveta Krajevne skupnosti Dob pri Šentvidu Milan Selan. Župan je ob tem povedal, da ima danes Hrastov Dol vse možnosti za ponovno pridobitev naziva najlepšega vaškega središča v Sloveniji.



Hrastovška kraška uvala sodi med najslikovitejše kraške uvale v Sloveniji. Poseben pečat ji daje vaška luža, ki se je ohranila sredi vasi Hrastov Dol. Luža v Hrastovem Dolu je bila v uporabi za napajanje živine in pranje perila do napeljave vodovoda leta 1973. Po površini obsega približno 1100 kvadratnih metrov, kar jo uvršča med največje še ohranjene vaške luže ali kale na Slovenskem. Ker ima luža posebno mesto v vaškem spominu, jo vaščani skrbno vzdržujejo in zanjo skrbijo.

V letošnjem letu so k njeni obnovi pristopili skupaj z Občino Ivančna Gorica, ki je v celoti financirala njeno obnovo, saj se na občini zavedajo, da je luža v vasi ena od bistvenih varovanih vrednosti hrastovške uvale, ki je zavarovana kot dediščinska kulturna krajina. Obenem pa je luža tudi izjemna krasoslovna učilnica v naravi za osnovnošolske učence iz vse občine.

Poleg luže sta bila obnove deležna še avtobusno postajališče in ekološki otok, kar prispeva k olepšanju vaškega središča, sporočajo z ivanške občine.

Želja krajanov je še urediti okolico luže z dodatno zasaditvijo avtohtonega okrasnega drevja in grmičevja, zamenjati kovinsko cestno ograjo ob luži z leseno, posebej označiti vstop v vas z napisom Dobrodošli, postaviti cestni opozorilni znak za obveščanje voznikov o prisotnosti žab na cesti skozi vas, zlasti v spomladanskem času in oživiti kulturni program v stari šoli, ki jo je Občina Ivančna Gorica obnovila leta 2013.

Kulturni program je na odprtju popestril nastop otrok iz Hrastovega Dola pod mentorstvom Simone Boh in Ide Štimec ter Moškega pevskega zbora Prijatelji. Blagoslov obnovljene luže je opravil šentviški župnik Izidor Grošelj.

Zaključek prireditve je pripadel gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Hrastov Dol in Dob pri Šentvidu, ki so prikazali krajšo gasilsko vajo, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

M. K.

