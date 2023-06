Obmejne občine razočarane, panelno ograjo bo država vzela nazaj

13.6.2023 | 12:35

Država jo bo vzela nazaj ... (foto: arhiv; STA)

Metlika/Črnomelj/Osilnica - Občine Metlika, Osilnica in Črnomelj so minuli teden občane obveščale, da odkup panelne ograje ne bo mogoč, o čemer smo že poročali. Notranji minister Boštjan Poklukar jih je namreč konec maja obvestil, da bo ograja namenjena notranjemu in obrambnemu ministrstvu. Občine so razočarane, saj jih je ministrstvo sprva pozvalo, naj med občani preverijo interes za odkup.

Zanimanje veliko

Metliška županja Martina Legan Janžekovič je povedala, da jih je notranje ministrstvo pred kakšnim letom pozvalo k preverjanju interesa pri občanih za odkup panelne ograje. To so tudi storili in prejeli 82 povpraševanj različnih društev, združenj in posameznikov. Tudi županja Osilnice Alenka Kovač je dejala, da je bilo povpraševanje občanov po ograji veliko. Dodala je, da je ministrstvo sprva sporočalo, da bo odkup ograje nekak nadomestek za leta, ko občani niso mogli dostopati do reke Kolpe.

Županji sta še povedali, da ju je Poklukar konec maja obvestil, da odkup ograje ne bo mogoč, saj bo prednostno šla v rabo notranjemu in obrambnemu ministrstvu. Ker je prejela le ustna pojasnila, je Legan Janžekovič na ponedeljkovem občinskem kolegiju zato predlagala, da občina notranjemu ministrstvu pošlje uradni dopis s prošnjo za pisna pojasnila.

"Narobe je, da so nam prej dali upanje, da bomo ograjo dobili, zdaj pa ni možnosti odkupa," je povzela Kovač. Po besedah Legan Janžekovičeve je država takrat še iskala zakonsko podlago, kako ograjo kot državno premoženje odprodati ali odpisati.

Poleg navedenih občin je zato tudi črnomaljska zainteresirane občane prejšnji teden obveščala, da odkup ograje ne bo možen.

Poklukar je sicer minuli teden v odgovoru na pisno vprašanje poslanca SDS Antona Šturbeja pojasnil, da so skupni stroški odstranjevanja ograje na meji od 15. julija 2022 do 12. maja letos znašali 355.902,82 evra.

