Novomeščane ob dirki po Sloveniji pozvali k sodelovanju

13.6.2023 | 14:30

Lana Klemenčič, Bogdan Fink in Urban Kramar (Foto: Rasto Božič/STA)

Novo mesto - Novomeški mladinski svet je, da bi pri spodbujanju tekmovalcev in promociji mesta ob 29. kolesarski dirki po Sloveniji povezal številne deležnike in občane, objavil poziv Na kolo pa gasa. Skupaj z občino in organizatorji dirke, ki se bo v sredo začela v Celju in v nedeljo končala v Novem mestu, so še pozvali k množičnemu, a športnemu navijanju (da naj bo tudi varno, so organizatorji skupaj s policijo opozorili že pred dnevi).

Predstavnica novomeškega mladinskega sveta Lana Klemenčič je na današnji novinarski konferenci opozorila na novomeško kolesarsko tradicijo in Novomeščane pozvala, naj ob kolesarski dirki in športnem navijanju čim bolj domiselno sodelujejo pri predstavitvi lastne dejavnosti ter svojega mesta.

Da je omenjena dirka velika priložnost za predstavitev slovenskim mest, drugih krajev in turističnih območij, pa je opozoril direktor slovenske pentlje, Bogdan Fink.

Povedal je, da bodo zaradi sodelovanja dveh helikopterjev televizijski prenosi dirke letos še boljši, in dodal, da bo ob dirki potekalo tudi ocenjevanje oziroma tekmovanje za naziv najboljšega gostitelja dirke po Sloveniji, ki ga vodi Slovenska turistična organizacija.

Fink je navijače in druge športne navdušence ob vsej slovenski progi pozval, naj omenjeno predstavitveno priložnost čim bolj izkoristijo.

Novinarske konference se je udeležil tudi novomeški podžupan Urban Kramar. Ocenil je, da se zaradi dirke po Sloveniji promocija Novega mesta vsako leto in vse bolj krepi. Tudi on je Novomeščane pozval k množičnemu spremljanju tega športnega dogodka.

Po Finkovih besedah bo na tej mednarodni dirki sicer sodelovalo 20 kolesarskih ekip s skupaj 140 tekmovalci. Dirko bodo televizijsko spremljali v nekaj več kot 130 državah, pri čemer gre za veliko medijsko prepoznavnost in promocijo Slovenije.

Njen start bo v sredo v Celju, cilj pa v nedeljo na novomeškem Glavnem trgu. Sicer pa kolesarje v nedeljo med drugim čaka vzpon na novomeško Trško goro s 365 metri nadmorske višine, kar bo za Novomeščane verjetno najbolj zanimiv del dirke, je dodal.

Slovensko pentljo so sicer prvič priredili pred 30 leti. Zaradi covidne epidemije je enkrat odpadla. Njena gledanost je z uvrstitvijo njenega neposrednega prenosa na televizijski program Eurosport in s slovenskimi televizijskimi prenosi močno zrasla. Dirko si je v petih letih sodelovanja z Eurosportom ogledalo več kot 46 milijonov gledalcev po vsem svetu.

Prireditelji dirke in policija so sicer slovenske kolesarske navdušence nedavno pozvali naj se ob progi obnašajo odgovorno, navijajo pa naj varno in športno.

STA; M. K.